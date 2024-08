Rywal KFC uruchomi swój serwis VOD

Przedsiębiorstwa z branży restauracyjnej dość często wychodzą poza gastronomię. Na przykład KFC ochoczo nawiązuje współprace z producentami elektroniki, czego efektem był smartfon z logo KFC oraz komputer KFConsole. Teraz rywal giganta z Kentucky stworzy swój własny serwis VOD.

Rywal KFC uruchomi serwis VOD

Na rynku funkcjonuje wiele platform z wideo na żądanie. Wygląda jednak na to, że wciąż jest na nim miejsce na kolejne, a przynajmniej z takiego założenia zdaje się wychodzić amerykańska sieć restauracji szybkiej obsługi Chick-fil-A. Cieszy się ona dużą popularnością wśród Amerykanów, ale jest też obecna w Kanadzie.

Jej oferta jest podobna do menu KFC, ponieważ tak samo jak firma z Kentucky w głównej mierze serwuje dania z kurczakiem. Według informacji, przekazanych przez Deadline, zamierza jednak rozszerzyć swoją ofertę, lecz tym razem nie o nową potrawę, tylko o serwis z wideo na żądanie.

Choć wydaje się to czymś „dziwnym”, to według jednego ze źródła ruch ten przyniesie korzyść telewizyjnej branży reality show, która w ostatnich latach boryka się z trudnościami. Ponadto, jak zauważa The Verge, właścicielem Chick-fil-A jest rodzina Cathy, która ma swoje zasługi przy stworzeniu Trilith Studios. Jest ono znane z regularnej pracy dla Marvela.

Takie powiązania mogły na pewno ułatwić stworzenie własnej platformy z wideo na żądanie, ponieważ jest to duże przedsięwzięcie, wymagające nie tylko pieniędzy, ale też tzw. know-how. Tutaj trzeba wspomnieć, że Chick-fil-A ma już doświadczenie w tworzeniu własnych treści wideo – przedsiębiorstwo wyprodukowało m.in. serię animowanych filmów Stories of Evergreen Hills.

Dużą rolę w przedsięwzięciu odegra też Brian Gibson, który odpowiadał m.in. za adaptację talent show X Factor dla Fox Broadcasting Company, LLC. Jest on odpowiedzialny za sferę programową i rozmowy z producentami.

Co znajdzie się w ofercie Chick-fil-A VOD?

Subskrybenci nowego serwisu z wideo na żądanie mają zyskać dostęp m.in. do produkcji stworzonych dla rodzin z dziećmi (tzw. family friendly), szczególnie takich, które tworzone są bez scenariusza. Ponadto Chick-fil-A planuje przejmować i licencjonować produkcje oraz jest zainteresowane produkcjami ze scenariuszem i animacjami.

W ofercie ma znaleźć się rodzinny teleturniej, produkowany przez firmę Glassman Media, która jest odpowiedzialna m.in. za teleturniej The Wall (jego polska wersja – The Wall. Wygraj marzenia – była emitowana w Polsce w latach 2017-2019). Amerykański gigant zamierza płacić 400 tysięcy dolarów za półgodzinny odcinek.