Światłowód w Play już od 35 złotych, ale trzeba spełnić kilka warunków

Nowa oferta Play wypada całkiem interesująco. Otrzymujemy światłowód w atrakcyjnej cenie i to z opcją zawarcia krótkiej umowy. Trzeba jednak spełnić kilka warunków. Możemy też liczyć na bonus w postaci Amazon Prime czy Onet Premium.

Światłowód w dobrej cenie

Przedstawienie nowości przygotowanych przez Play zacznijmy od oferty na światłowód. Operator proponuje teraz światłowód już od 35 złotych miesięcznie. Trzeba przyznać, że brzmi to naprawdę dobrze, ale należy mieć na uwadze, że jest to cena z uwzględnieniem rabatów.

Ze strony Play dowiemy się, że owszem możemy płacić 35 złotych miesięcznie, ale taki abonament uwzględnia rabat 5 złotych za e-fakturę i terminowe płatności, rabat 5 złotych za zgody marketingowe oraz rabat 20 złotych/mies. dla abonentów usług komórkowych Play z abonamentem powyżej 25 złotych/mies. Osoby, które nie są klientami Play, za światłowód do 300 Mb/s zapłacą 55 złotych, tutaj z dwoma rabatami po 5 złotych.

Dla części klientów zaletą będzie opcja krótkiej umowy, którą można zawrzeć na okres dziewięciu miesięcy. Oczywiście dostępna jest też umowa na 24 miesiące i umowa bez zobowiązań, ale ceny miesięcznego abonamentu wówczas są inne.

Amazon Prime i Onetem Premium w cenie światłowodu

Jeśli zdecydujemy się wziąć w Play światłowód na 24 miesiące, to możemy liczyć na dodatkowe bonusy. Należy jednak zauważyć, że w tym przypadku cena miesięcznego abonamentu startuje od 45 złotych ze wszystkimi rabatami za internet do 300 Mb/s. Otóż w cenie abonamentu dostajemy dostęp do Amazon Prime i Onet Premium.

Dodatkowo, wybierając światłowód w wariancie 600 Mb/s, 1Gb/s lub 5Gb/s, klienci otrzymają dwa miesiące abonamentu bez opłat. Nie jest to naprawdę duży prezent, ale jego obecność cieszy.

Co jeszcze przygotował Play?

Firma pochwaliła się, że teraz jako jedyny operator w Polsce oferuje abonentom dostęp do serwisu SkyShowtime. Klienci Play będą mogli bowiem cieszyć się tą platformą VOD w cenie abonamentu w wybranych pakietach telewizyjnych lub ewentualnie aktywować SkyShowtime dodatkowo, bez zobowiązań, za 25 złotych miesięcznie.

Ponadto fioletowy operator przygotował propozycję dla wszystkich, którzy chcą połączyć światłowód z telewizją Play. W zależności od wybranej opcji, możemy zyskać trzy, sześć lub nawet dziewięć miesięcy abonamentu za 0 złotych, a do tego pakiet rozrywki filmowej i sportowej w cenie. W najwyższej opcji klienci otrzymają w cenie dostęp do: SkyShowtime, Onet Premium, Amazon Prime, Viaplay, Canal+, Cinemax i Filmbox, a także do Polsat Sport Premium Super HD.