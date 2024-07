Play znów pokonał Orange, Plusa i T-Mobile. Nie ma sobie równych

Operatorzy każdego dnia walczą o klientów, ale nie u wszystkich te wysiłki przynoszą taki sam efekt. Strategia Play zdecydowanie się opłaca. Konkurenci mają natomiast sporo do nadrobienia. Jeden z nich szczególnie dużo.

Play zostawił konkurencję daleko w tyle

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował dziś nowy raport na temat przenoszenia numerów w sieciach mobilnych i stacjonarnych w drugim kwartale 2024 roku. Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2024 roku mieszkańcy Polski przenieśli w sumie 337890 numerów. To nieco mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej – wówczas było to 350041 numerów.

W przypadku przenoszenia numerów w sieciach mobilnych jedynym operatorem z tzw. Wielkiej Czwórki, który zyskał więcej numerów niż oddał konkurencji, jest Play – pula obsługiwanych przez niego numerów zwiększyła się w drugim kwartale aż o 12694 numery. To bardzo duża liczba, aczkolwiek mniejsza niż w pierwszym kwartale 2024 roku.

Pozostali operatorzy z tzw. Wielkiej Czwórki w drugim kwartale niestety dla siebie więcej numerów stracili niż zyskali. Na najmniejszym „minusie” jest T-Mobile (-623). Strata Orange (-2185) również jest do przełknięcia, natomiast Plus stracił (netto) aż 36998 numerów.

źródło: UKE

Dlaczego Play zyskuje tak dużo numerów, a Plus traci dziesiątki tysięcy?

Już od dłuższego czasu sytuacja w zakresie przenoszenia numerów jest dość stabilna. Play regularnie jest na ponad 10-tys. plusie, a sieć należąca do Polkomtela na kilkudziesięciotysięcznym minusie. Trudno nie odnieść wrażenia, że może to być związane z zasięgiem obu operatorów.

Podczas gdy Play cały czas uruchamia nowe stacje bazowe (na koniec maja posiadał już 11853 stacje), Plus zdaje się stać w miejscu pod względem rozbudowy sieci. Nie podaje on oficjalnie, iloma nadajnikami dysponuje – wiadomo jedynie, że jego 5G działa na około 3700 stacji. Niedawno pojawiły się informacje, że zaczął uruchamiać 5G w paśmie C, ale nie na taką skalę jak jego konkurenci.

Za odpływ klientów z Plusa nie można natomiast obwiniać nieatrakcyjnej oferty, ponieważ operator regularnie przygotowuje nowe propozycje, które jak najbardziej są godne rozważenia – jak nawet 6400 GB gratis w taryfie Plus na kartę czy dwa abonamenty w cenie jednego. Co jednak z tego, gdy liczni klienci twierdzą, że nie mogą korzystać z usług w różnych lokalizacjach przez słaby zasięg i dlatego decydują się przejść do konkurencji.