Czekam na smartfon Infinix Zero 40 5G w Polsce. To będzie sztos!

Marka Infinix ma w swojej ofercie niejedno ciekawe urządzenie. Nowy smartfon Infinix Zero 40 5G zdecydowanie zaliczy się do grona godnych największej uwagi propozycji tego producenta. Zapowiada się bowiem rewelacyjnie.

Smartfon Infinix Zero 40 5G – specyfikacja będzie rewelacyjna

Mimo że nie będzie to flagowiec, to niewiele zabraknie mu do konkurencji z najwyższej półki, przynajmniej w obszarze specyfikacji, bo patrząc na sam wygląd urządzenia, zdecydowanie można powiedzieć, że jest on godny flagowca. Z pewnością spodoba się on klientom, a to pierwszy krok do podjęcia decyzji o zakupie.

źródło: SpeedliteTwo Telecommunication

Na przodzie producent zaplanował obustronnie zakrzywiony wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością nawet 144 Hz oraz aparat z matrycą 50 Mpix i optyczną stabilizacją obrazu. Na tyle z kolei pojawią się trzy aparaty: 108 Mpix z OIS + 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix.

Jak widać, zaplecze fotograficzne będzie imponujące, dlatego producent przygotował Creator Kit, w którym znajdą się gimbal oraz powerbank z funkcją ładowania indukcyjnego. Akcesoria pozwolą wykorzystać potencjał aparatów w tym urządzeniu.

źródło: SpeedliteTwo Telecommunication

Powerbank z funkcją ładowania bezprzewodowego znajdzie się w pakiecie nie bez powodu, ponieważ smartfon Infinix Zero 40 5G będzie obsługiwał ładowanie indukcyjne o mocy 15 W, a oprócz tego również przewodowe o mocy 45 W. Akumulator cechować się ma dość standardową pojemnością 5000 mAh.

We wnętrzu urządzenia znajdą się też procesor MediaTek Dimensity 8200 Ultimate oraz 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, a także moduł NFC. Ponadto nie zabraknie ekranowego czytnika linii papilarnych. Smartfon Infinix Zero 40 5G będzie miał również certyfikat IP54.

Smartfon Infinix Zero 40 5G – cena także będzie rewelacyjna

Nie tylko wygląd i specyfikacja mogą zachwycić klientów, ale również cena, która w Malezji będzie wynosiła 1699 RM, co jest równowartością około 1490 złotych. Jeśli smartfon Infinix Zero 40 5G trafi do Polski w podobnej lub niewiele wyższej cenie, może stać się baaardzo popularny. Szczególnie wśród osób, dla których możliwości fotograficzne są najważniejsze.