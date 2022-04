Szukasz nowego smartfona? Nie będziesz miał łatwego wyboru, bo właśnie jest dużo fajnych promocji

Obrodziło promocjami na smartfony i nie tylko przed Wielkanocą. Jeśli szukaliście ciekawego modelu w dobrej cenie, to teraz możecie go kupić. Nie macie jednak łatwego zadania, bo wybór jest duży i trudny.

Promocja na smartfony i nie tylko

Wybór jest naprawdę duży. Na pierwszy ogień idzie Samsung Galaxy A52s 5G, który na Amazon.pl kupicie za 1499 złotych (wysyłka i sprzedaż przez Amazon). W Polsce najtaniej dostaniecie go w Orange za 1799 złotych (bez abonamentu). W tej cenie to doskonały wybór, a w przypadku smartfonów Samsunga wręcz bezkonkurencyjny. Dla porównania, Galaxy A53 5G kosztuje od 1999 złotych, a Galaxy A33 5G – 1749 złotych.

Jeżeli natomiast nie jesteście fanem smartfonów Samsunga, to możecie przejrzeć ofertę marki realme, która również obniżyła ceny kilku swoich urządzeń:

Wszystkie urządzenia w obniżonych cenach można kupić od dziś w sklepach realmeshop.pl i sklep-realme.pl. Promocja na smartfony obowiązuje do 14 kwietnia, natomiast na tablety aż do 21 kwietnia 2022 roku.

Również od dziś, do 16 kwietnia 2022 roku, kupicie wybrane smartfony marki Motorola w obniżonych cenach:

moto g20 za 599 złotych,

moto g50 za 799 złotych,

moto g60s za 999 złotych,

moto g60 za 1199 złotych,

moto g100 za 1699 złotych,

moto g200 5G za 1799 złotych.

Jak widać, Motorola przygotowała „ofertę dla każdego”, ponieważ producent daje rabaty na modele z różnych półek, zarówno tych dla mniej, jak i o wiele bardziej wymagających klientów. Wymienione powyżej urządzenia w promocyjnych cenach dostępne są „u wybranych partnerów” (m.in. w sieci sklepów RTV Euro AGD).

źródło: Motorola

Jeśli jednak ani oferta realme, ani Motoroli Was nie zainteresowała, to może to zrobić propozycja marki vivo, która także ogłosiła obniżkę cen. Od dziś, w związku ze zbliżającą się Wielkanocą, kupicie w obniżonych cenach dwa modele:

vivo V21 5G za 1399 złotych oraz

vivo Y72 5G za 1149 złotych.

Oferta obowiązuje do 19 kwietnia 2022 roku. Ponadto wciąż trwa promocja, w ramach której przy zakupie najnowszego smartfona vivo V23 5G otrzymacie w prezencie słuchawki TWS 2 ANC. Ta akcja ma trwać do 25 kwietnia 2022 roku.

Jak jednak zostało wspomniane już w tytule, w obniżonych cenach kupicie nie tylko telefony. Huawei poinformował, że od dziś, do 17 kwietnia 2022 roku, cena monitora Huawei MateView GT 34″ Standard Edition (tj. bez wbudowanego soundbara) została obniżona do 1899 złotych. Oferta dostępna jest w sklepie internetowym huawei.pl oraz u partnerów (na przykład w sklepie RTV Euro AGD).

To jednak wciąż nie wszystko – cały czas dostępne są też inne, znakomite promocje na Amazon.pl, dzięki którym kupicie m.in. czytniki Kindle taniej o nawet blisko 50%!