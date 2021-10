realme C25Y wchodzi do Polski. Nie kupisz tańszego smartfona z aparatem 50 Mpix

Aparat o rozdzielczości 50 Mpix to nowy magnes na klientów. Na rynku dostępnych jest coraz więcej budżetowych smartfonów z taką matrycą na pokładzie, ale realme C25Y jest obecnie najtańszym w Polsce.

Specyfikacja realme C25Y

Aparat o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8) to element, który może zrobić na klientach największe wrażenie. Tym bardziej, że producent komunikuje, iż większa liczba pikseli przełoży się na lepszą jakość zdjęć. Na panelu tylnym znajdują się jednak jeszcze dwa aparaty. Oba mają po 2 Mpix – jeden służy do zdjęć makro, podczas gdy drugi do czarno-białych. Od razu warto wspomnieć o tym, że na przodzie umieszczono 8 Mpix (f/2.0) aparat do zdjęć selfie i rozmów wideo.

Wyświetlacz w tym smartfonie ma przekątną 6,5 cala i charakteryzuje się rozdzielczością HD+ 1600×720 pikseli oraz jasnością na poziomie 300 nitów. Ekran odświeża obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz, ale jednocześnie próbkuje dotyk z częstotliwością 120 Hz. Według deklaracji producenta, pokrywa on 88,7% powierzchni panelu przedniego.

Specyfikacja realme C25Y obejmuje również procesor UNISOC T618, który składa się z dwóch rdzeni ARM Cortex-A75 oraz sześciu ARM Cortex-A55 i jest produkowany z wykorzystaniem 12-nm procesu technologicznego. Do tego na pokładzie smartfona są 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu eMMC 5.1. Tę ostatnią naturalnie da się rozszerzyć przy pomocy karty microSD (maksymalnie o pojemności 256 GB).

W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że producent przewidział na nią dedykowany slot, obok dwóch miejsc na karty SIM w formacie nano. Ponadto realme C25Y oferuje 3,5 mm złącze słuchawkowe, żyroskop i czytnik linii papilarnych na tylnym panelu.

realme C25Y będzie czerpał prąd z akumulatora o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą nawet 18 W (przez port micro USB; zasilacz 18 W w zestawie). Co więcej, smartfon obsługuje przewodowe ładowanie zwrotne. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem realme UI R Edition, ma wymiary 164,5x76x9,1 mm i waży ~200 gramów.

Cena realme C25Y

Cena realme C25Y w konfiguracji 4 GB/128 GB została ustalona w Polsce na 799 złotych. Dla porównania, inne, budżetowe smartfony z aparatem o rozdzielczości 50 Mpix, kosztują ~1000 złotych (zob. Redmi 10, Vivo Y33s i Vivo Y21s)

realme C25Y jest już dostępny w Polsce zarówno w sklepach internetowych producenta, jak i u jego partnerów, a także w sieci T-Mobile.