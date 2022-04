Cena Galaxy A33 5G w Polsce to szok, ale jest uzasadniona

Samsung Galaxy A33 5G został oficjalnie zaprezentowany wraz z Galaxy A53 5G, który od razu trafił do sprzedaży i był dostępny w specjalnej ofercie przedsprzedażowej ze słuchawkami w zestawie. Galaxy A33 5G pojawił się natomiast w sklepach w Polsce bez uprzedzenia, ponieważ producent nie ujawnił w momencie jego premiery, czy trafi on do Polski, a jeśli tak, to kiedy i ile będzie kosztował. Teraz już to jednak wiemy. Nie jest tanio, ale można to zrozumieć.

Reklama

Polska cena smartfona Samsung Galaxy A33 5G

Kiedy Samsung zaprezentował Galaxy A33 5G i Galaxy A53 5G, poznaliśmy jedynie polską cenę tego ostatniego – w przypadku pierwszego wiedzieliśmy, że jego cena została ustalona na 369 dolarów, co obecnie jest równowartością ~1570 złotych. Z doświadczenia wiemy jednak, że przeliczanie cen z dolarów na złotówki jest niemiarodajne. Wystarczy przywołać jeden z najnowszych przykładów – Redmi Note 11 Pro+ 5G w konfiguracji 6 GB/128 GB kosztuje na rynku globalnym również 369 dolarów, a w Polsce… 1899 złotych.

W przeciwieństwie jednak do Xiaomi, Samsung zastosował znacznie korzystniejszy przelicznik, ponieważ Galaxy A33 5G kosztuje w Polsce 1749 złotych, czyli aż o 150 złotych mniej niż podobnie wyceniony w dolarach Redmi Note 11 Pro+ 5G. Smartfon producenta z Korei Południowej można już kupić m.in. w sklepach RTV Euro AGD i Media Expert.

źródło: RTV Euro AGD

Patrząc na cenę modelu Samsung Galaxy A33 5G można doznać szoku, ponieważ bezpośredni poprzednik, tj. Galaxy A32 5G, kosztował na start 1249 złotych, czyli aż o 500 złotych mniej! Patrząc jednak na nową generację, można pokusić się o stwierdzenie, że jest ona tańszą alternatywą dla Galaxy A53 5G, bowiem ma z nim wiele wspólnego. Co więcej, z Galaxy A52 5G, który zadebiutował w Polsce w cenie 1899 złotych, również!

Samsung Galaxy A33 5G oferuje bowiem tak wiele ulepszeń względem Galaxy A32 5G, że bliżej mu do Galaxy A52 5G i Galaxy A53 5G niż do swojego bezpośredniego poprzednika. Smartfon ma m.in. wyświetlacz AMOLED Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz (vs 120 Hz w modelach z serii Galaxy A5x 5G), 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (+ microSD do 1 TB), aparat główny 48 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (vs 64 Mpix), głośniki stereo i akumulator o pojemności 4500 mAh oraz obudowę z certyfikatem IP67.

Samsung Galaxy A33 5G (źródło: Samsung)

W związku z powyższym, mimo że Samsung Galaxy A33 5G kosztuje o pół tysiąca więcej niż Galaxy A32 5G, warto go polecić… o ile nie uda się Wam kupić Samsunga Galaxy A52s 5G, którego często można zdobyć za ~1500 złotych na licznych promocjach.