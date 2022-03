vivo V23 5G debiutuje w Polsce. Ma obudowę, która zmienia kolor!

Mieliśmy uzasadnione podejrzenia, że vivo V23 5G trafi do Polski i tak też się właśnie stało. Smartfon oficjalnie zadebiutował w Polsce i z pewnością będzie przyciągać wzrok klientów, ponieważ ma obudowę, która zmienia kolor.

Polska premiera vivo V23 5G

W Polsce można już kupić smartfony z obudową, która zmienia kolor. Mowa o modelach realme 9 Pro i realme 9 Pro+. Dziś dołączył do nich vivo V23 5G, który moim subiektywnym zdaniem wygląda znacznie bardziej atrakcyjnie, ponieważ „standardowo” jest złoty, ale gdy wystawi się go na działanie światła słonecznego, panel tylny (który jest pokryty szkłem) zmienia kolor na zielono-niebieski. Wygląda to oszałamiająco, zresztą sami zobaczcie:

To jednak nie jedyny mocny argument za tym, żeby kupić vivo V23 5G. Smartfon skierowany jest przede wszystkim do osób, które robią dużo autoportretów – zarówno solo, jak i grupowych. Na jego przodzie znajdują się bowiem aż dwa aparaty. Główny ma rozdzielczość 50 Mpix (f/2.0), a obok niego jest 8 Mpix (f/2.28) aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 105°.

Ponadto producent zamontował na froncie vivo V23 5G dwie diody doświetlające. Użytkownik będzie mógł przełączać światło punktowe wedle własnego uznania na zimną, ciepłą albo naturalną barwę światła, a do tego też nagrywać wideo w 4K i trybie HDR.

Na tyle vivo V23 5G, na tym przepięknie zmieniającym kolor panelu, znajdują się natomiast trzy aparaty. Główny o rozdzielczości 64 Mpix z przysłoną f/1.89 oraz 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym, a także 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Wszystkie aparaty wraz z dwoma diodami doświetlającymi umieszczone są na prostokątnej wyspie w kolorze złotym. Warto tu wspomnieć, że do dyspozycji użytkowników zostanie też oddana m.in. funkcja Dual-View Video, pozwalająca nagrywać wideo w tym samym czasie przednim i tylnym aparatem.

vivo V23 5G wyposażono również w płaski wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,44 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i ekranowym czytnikiem linii papilarnych, a także obsługą formatu HDR10+. Smartfon ma wymiary 157,2×72,42×7,55 mm i waży 181 gramów. Ramka dookoła urządzenia jest aluminiowa.

źródło: vivo

Specyfikacja vivo V23 5G obejmuje również procesor MediaTek Dimensity 920 z modemem 5G oraz 256 GB pamięci wbudowanej i 12 GB RAM z możliwością zwiększenia ilości pamięci operacyjnej o dodatkowe 4 GB kosztem pamięci wewnętrznej. Smartfon zasila akumulator o pojemności 4200 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 44 W (przez port USB-C, które pełni też rolę złącza słuchawkowego; zasilacz w zestawie).

Polska cena vivo V23 5G została ustalona na 2499 złotych. Sprzedaż ruszy 4 kwietnia 2022 roku. Do 25 kwietnia klienci, którzy kupią ten smartfon, otrzymają w prezencie słuchawki vivo TWS 2 ANC z aktywną redukcją szumów.