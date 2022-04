Darmowy weekend z grami na Steam

Nie wiecie w co zagrać w ten weekend? Steam ma dla Was pewną propozycję – dwie darmowe gry, które możecie testować do końca weekendu. Wszystko po to, by następnie je kupić w obniżonych cenach. Wchodzicie w to?

Weekend przy komputerze

Marzyliście, żeby zarządzać jednym z Waszych ulubionych klubów piłkarskich i poprowadzić go do zwycięstwa w największych europejskich pucharach? A może pragniecie nowych doświadczeń w ogromnych światach MMO i być panem własnego losu jako rozbitek na wyspie? Jeżeli jesteście jedną z tych osób, to weekendowa oferta Steam zdecydowanie została stworzona dla Was!

Do 11 kwietnia 2022 roku, godziny 19:00, możecie bezpłatnie zagrać w Football Manager 2022 oraz New World. Wystarczy wyszukać te propozycje na Steam oraz je pobrać, by móc się cieszyć ograniczoną czasowo rozgrywką. Co ważne, to są standardowe, pełne wersje gier. Piszę o tym, ponieważ Electronic Arts czasami wrzuca 10-godzinne wersje gier, z pewnymi limitami, tak jak GRID Legends.

New World nie działało dobrze w wersji alfa, ale od premiery wiele się zmieniło

Nic tylko grać

Jeżeli te propozycje do Was nie przemawiają, mnóstwo innych platform przygotowało darmowe oferty na kwiecień. W Epic Games Store do 14 kwietnia odbierzecie aż dwie produkcje – The Vanishing of Ethan Carter oraz Rogue Legacy. Subskrybenci Amazon Prime Gaming uzyskają na komputerach PC jeszcze więcej atrakcji. Z najważniejszych gier, oni otrzymują The Elder Scrolls IV: Oblivion GOTY, a także Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge.

A nie wspomniałem nawet o ofertach PlayStation Plus oraz Xbox Game Pass, skierowanych głównie dla graczy konsolowych. W tych ofertach, zagracie chociażby w remaster Spongebob Kanciastoporty: Bitwa o Bikini Dolne czy Life is Strange: True Colors. Te usługi wymagają już opłacenia subskrypcji, lecz to zdecydowanie jedne z najtańszych sposobów na granie w wysokiej jakości.

Gdy tylko wiecie jak szukać, grać można za naprawdę niewielkie pieniądze – jeśli nie za darmo. Gratis to uczciwa cena, dlatego starannie wyszukujemy takie oferty, rownież na serwisie Steam.