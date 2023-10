Jaką wydajność mają procesory Intela 14. generacji? Jest moc!

Procesory Intela 14. generacji dla desktopów zostały sprawdzone pod kątem swoich możliwości w praktyce. Choć mieliśmy świadomość, że nowe jednostki obliczeniowe nie będą byle czym, to osiągnięte przez nie wyniki zdecydowanie spodobają się zarówno wytrawnym graczom, jak i twórcom contentu. To jak sprawdzają się w praktyce i na jakiej platformie testowej te wyniki osiągnięto…?

Nowe procesory przetestowane

Niebiescy pochwalili się nowymi jednostkami obliczeniowymi już na swoim evencie Innovation 2023. Wówczas co prawda wpierw mówiono o nowych Xeonach, niemniej ostatecznie doszło do prezentacji mocno wyczekiwanych procków z serii Meteor Lake. Wczoraj z kolei poznaliśmy pełną specyfikację modeli Core i5-14600K(F), Core i7-14700K(F) oraz Core i9-14900K(F). Znamy także ceny w dolarach, choć w Polsce zdecydowanie możemy liczyć na ich podwyżkę…

Teraz jednak wiemy również, jakie konkretne wyniki osiągnęły w poszczególnych benchmarkach (oraz grach!) jednostki obliczeniowe 14. generacji Niebieskich. Znamy także parametry platformy testowej, która została użyta do sprawdzenia możliwości najnowszych serc desktopów. Stwierdzam bez bicia, iż mamy do czynienia z naprawdę potężną maszyną.

Przejdźmy jednak do konkretów!

Jednostka testowa robi wrażenie!

Procesory Intel Core i5-14600K oraz Core i9-14900K zostały zamontowane na płycie głównej Asus ROG Maximus Apex Z790 z BIOS 1203. Do dyspozycji miały 32 GB (2 x 16 GB), pamięci RAM DDR5-5600 autorstwa SK HYNIX oraz kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4090 (wersja sterownika 536.23). Chłodzeniem zajął się Corsair – iCUE H150i Elite Capellix 360 mm, natomiast całość działała na Windows 11 Pro 64-bit, zainstalowanym na 1 TB dysku SSD Samsung V-NAND SSD 980 Pro.

Zmiany były jednak w ustawieniach BIOS – o ile funkcja Multi Core Enhancement została wyłączona w obu przypadkach, o tyle opcje Power Limit 1 / Power Limit 2, ICCMax były różne. Dla Core i5-14600K Power Limit 1 i 2 były równe – przyjęta została wartość 181 W, natomiast dla ICCMax – 200 A. Intel Core i9-14900K z kolei miał znacznie wyższy PL, gdyż ustanowiono je na 253 W, a ICCMax przyjął wartość 400 A. Tutaj także włączona została technologia Dynamic Tuning.

Znamy jedynie wyniki testów Core i5 oraz Core i9. Niestety, wyniki osiągnięte przez Core i7 wciąż pozostają tajemnicą… (fot. materiały prasowe)

Wyniki mówią jedno – jest moc!

Zacznijmy od porównania wydajności dwóch wyżej widocznych procesorów w grach. Sprawdzono bowiem, jak jednostki te radzą sobie z takimi tytułami, jak chociażby Hitman 3, Far Cry 6 czy niewątpliwie wymagające Red Dead Redemption 2. Gry testowano w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli (Full HD), na ustawieniach wysokich, z wyłączonym V-Sync oraz zniesionym limitem klatek, jeśli ustawienia na to pozwalały.

Dodatkowo, żeby zagwarantować takie same warunki, zdecydowano się na wykorzystanie benchmarków wbudowanych we wspomniane produkcje. Przynajmniej w tych, w których było to dostępne. Biorąc poprawkę na fakt, że to samo podejście w grach może wyglądać różnie, wydaje mi się, że jest to nad wyraz rozsądna decyzja. Jakie wyniki wykręciły wspomniane procesory?

Intel Core i5-14600K Intel Core i9-14900K Far Cry 6 166 FPS 191 FPS Hitman 3 191 FPS 219 FPS Metro Exodus 215 FPS 231 FPS Red Dead Redemption 2 148 FPS 155 FPS Watch Dogs: Legion 132 FPS 163 FPS

Jeśli zaś chodzi o wyniki benchmarków, to tutaj należy rozdzielić je na standardowe oraz benchmarki CAD. Te pierwsze mogą zainteresować przeciętnych odbiorców oraz użytkowników komputerów, natomiast te drugie głównie kierowane są do twórców.

Zacznijmy w takim razie od standardowych – jakimi wynikami mogą pochwalić się najnowsi przedstawiciele niebieskiej rodziny?

Intel Core i5-14600K Intel Core i9-14900K CrossMark v. 1.0.1.90 – Overall 2171 2436 CrossMark v. 1.0.1.90 – Productivity 2021 2232 CrossMark v. 1.0.1.90 – Creativity 2411 2730 CrossMark v. 1.0.1.90 – Responsiveness 1968 2252 UL Procyon Office Productivity v.1.0.1061.0 8338 8561 UL Procyon Office Productivity v.1.0.1061.0 – Word 7156 7994 UL Procyon Office Productivity v.1.0.1061.0 – Excel 8942 9352 UL Procyon Office Productivity v.1.0.1061.0 – PowerPoint 9186 8908 UL Procyon Office Productivity v.1.0.1061.0 – Outlook 8110 7601 WebXPRT 4 v.3.73 – Chrome browser 357 393 3DMark – Time Spy v1.2.5.3 – CPU 17685 22388 3DMark CPU Profile v1.1.0.1 – Max Threads 10683 16950 3DMark CPU Profile v1.1.0.1 – 16 Threads 10007 11959 3DMark CPU Profile v1.1.0.1 – 8 Threads 7507 9077 3DMark CPU Profile v1.1.0.1 – 4 Threads 4496 4825 3DMark CPU Profile v1.1.0.1 – 2 Threads 2267 2431 3DMark CPU Profile v1.1.0.1 – 1 Threads 1133 1231

Jak widać powyżej, Core i9-14900K sprawuje się zauważalnie lepiej niż Core i5-14600K, choć jest jeden wyjątek, w którym to model słabszy dostał więcej punktów. Szkoda, że nie mamy jeszcze do porównania Core i7-14700K, choć zapewne wtedy przeskoki nie wydawałyby się tak duże. No dobrze, podstawowe testy syntetyczne za nami, to czas na benchmarki dla twórców.

Jakie wyniki osiągnęły poszczególne procki?

Intel Core i5-14600K Intel Core i9-14900K PugetBench v.093.3 – Adobe Photoshop (v23.2.0) – Overall 1402 1567 GPU 130 146 General 169 188 Filter 111 125 PugetBench v0.95.5 – Adobe Premier Pro (v22.4.0) – Overall 903 1068 Export 100 108 Live playback 110 139 Effects 66 88 GPU 92 99 Adobe AfterEffects Overall 1237 1413 Multi-core Score 172 268 GPU Score 116 108 RAM Preview Score 117 135 Render Score 129 153 Tracking Score 126 129 PugetBench v0.93 – Adobe Lightroom Classic (v11.3) – Overall 1617 1873 Active 96 98 Passive 227 277 Blender 3.2.2 BMW CPU Benchmark (sec) 105 66 Procyon Photo Editing v1.0.379.0 Score 10283 9751 Image Retouching 10195 9504 Batch Processing 10373 10006 Procyon Video Editing v1.0.379.0 Score 9555 10137 Maxon Cinebench 23 ST 2004 2256 Maxon Cinebench 23 MT 23591 38084

Choć Proycon Photo Editing ewidentnie preferuje Core i5-14600K, tak cała reszta (z pewnym wyjątkiem), widzi potencjał Core i9-14900K. Nie zmienia to jednak faktu, że Core i5-14600K może być bardzo popularnym wyborem wśród osób szukających maksymalnie wydajnego komputera, przy dość ograniczonym budżecie.

Dla porównania – ubiegłoroczny Core i5-13600K osiągnął w 3DMark – Time Spy maksymlanie 17124 punkty, a w WebXPRT 333 punkty. Postęp jest więc widoczny.

9 Ocena

A jak radzi sobie Intel w porównaniu do konkurencji?

To również wyszło w testach, zarówno gier, jak i programów przeznaczonych dla twórców. W przypadku tych pierwszych, wydajnościowo procesor Intel Core i9-14900K zostawił daleko w tyle AMD Ryzen 9 7950X oraz 7950X3D w takich tytułach, jak Counter-Strike: Global Offensive, Total War: Warhammer III czy najnowszej grze Bethesdy, jaką jest Starfield.

We wspomnianych tytułach (i nie tylko!) gracze mogli również doświadczyć wyższego framerate’u w porównaniu do opcji oferowanych przez czerwoną konkurencję.

Twórców treści może z kolei przekonać do Niebieskich fakt, iż procesory 14. generacji mają zauważalną przewagę nad AMD, jeśli o wydajność w programach kreatywnych chodzi. Najbardziej widoczna przewaga wyłania się w Autodesk 3ds Max Toon – Shader Arnold Render i Maxon Cinebench 2024, zarówno w przypadku testowania jednego, jak i wielu rdzeni.

Jeśli posiadacie procesor Intel Core starszej generacji i zastanawiacie się nad tym, czy wymiana ma sens, to firma przybywa Wam z pomocą. Porównanie wydajności w programach pomiędzy generacjami pokazuje wprost, że najnowsza ma ewidentną przewagę. Choć przesiadka z procesora 13. generacji nie musi być najbardziej trafionym ruchem, tak zmiana 12. generacji na 14. może być w pełni odczuwalna.

Jest to stwierdzenie dodatkowo prawdziwe, gdy przypomnimy sobie, iż najnowsze Intel Core oferują wsparcie dla Thunderbolt 4, nadchodzącego Thunderbolt 5, Wi-Fi 6E, 6E, 7 oraz Bluetooth 5.3 i 5.4. Dodatkowym atutem może być fakt, że procesory te zaoferują łatwy OC, dzięki narzędziu Extreme Tuning Utility. Są ponadto kompatybilne z chipsetami Intel 600 oraz 700, co też nie pozostaje bez znaczenia dla części osób.

Porównanie wydajności w programach kreatywnych z AMD oraz poprzednimi generacjami Intel Core (źródło: materiały prasowe)

Kiedy premiera?

Choć rozpoczęcie sprzedaży zaplanowano na dzisiaj, prawdopodobnie w Polsce jeszcze chwilę poczekamy na procesory 14. generacji. Wciąż nie znamy bowiem oficjalnych cen w złotówkach.

Kiedy jednak już wejdą do oficjalnej sprzedaży w naszym kraju, mogę się założyć, że staną się bardzo popularne.