Wreszcie! Po miesiącach przedpremierowych doniesień NVIDIA oficjalnie pokazała światu swoją najnowszą serię kart graficznych GeForce RTX 4000 Ada Lovelace. W skład serii wchodzi m.in. RTX 4090, czyli obecnie najpotężniejsza karta graficzna na świecie do gier. Obok tego jest też nowa wersja techniki DLSS 3!

GeForce RTX 4090 to najpotężniejsza karta graficzna na świecie

Jak dotychczas to NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti była istnym królem wśród kart graficznych do gier, zapewniając zdecydowanie najlepsze wyniki w aspekcie liczby klatek na sekundę. Co najciekawsze, niezbyt długo mogła się tym poszczycić, gdyż jej premiera miała miejsce na początku tego roku, w marcu.

Pałeczkę przejmuje GeForce RTX 4090, czyli obecnie najlepsza propozycja z najnowszej generacji kart Ada Lovelace. Produkcją procesorów graficznych AD zajmuje się nikt inny jak TSMC, w swoim 5-nm procesie litograficznym 4N, który ma skutkować nawet dwukrotnym wzrostem wydajności energetycznej (poprzednia generacja była produkowana w 8-nm przez Samsunga).

Specyfikacja karty robi wrażenie: została wyposażona w aż 16384 rdzeni CUDA i 24 GB pamięci GDDR6X Microna – dzięki temu ma zapewnić nawet 4 razy większą wydajność w porównaniu do 3090 Ti, bezproblemowo wyświetlając nowoczesne gry, takie jak Microsoft Flight Simulator w rozdzielczości 4K w 100 FPS.

Obok dodatkowych rdzeni CUDA, każdy z układów GeForce RTX 4000 ma do dyspozycji także nowe rdzenie RT trzeciej generacji. Co więcej, jest także technologia SER (Shader Execution Reordering), która razem z nowymi rdzeniami RT zapewni nawet 3-krotnie wyższą wydajność ray tracingu i 25% więcej klatek na sekundę w grach.

GeForce RTX 4080 trafi na rynek w dwóch wersjach, jest też DLSS 3.0

Co więcej, obok GeForce RTX 4090 producent zaprezentował dwie karty graficzne GeForce RTX 4080 z 16 GB pamięci VRAM i 12 GB VRAM (w obu przypadkach GDDR6X). Oczywiście, ilość pamięci to nie jedyna różnica, bowiem model 16 GB ma na pokładzie 9728 rdzeni CUDA, zaś 12 GB – 7680.

Karty oferują podobne specyfikacje, jednak wydajność też będzie ich mocną stroną. A to wszystko za sprawą nowej wersji techniki DLSS (Deep Learning Super Sampling), oznaczonej numerem „3”. Tutaj NVIDIA wprowadziła naprawdę ogromne zmiany – technika jest bowiem w stanie generować pełne klatki w celu uzyskania jeszcze lepszej wydajności (i jakości!).

Wcześniejsze wersje tworzyły tylko poszczególne, brakujące piksele w oparciu o obecną i poprzednią klatkę. Technika już niebawem trafi do 35 gier – w tym Cyberpunk 2077, Marvel’s Spider-Man: Remastered i Red Dead Redemption 2.

Ceny, dostępność

NVIDIA GeForce RTX 4090 trafi do sprzedaży już 12 października 2022 roku w sugerowanej cenie 9399 złotych. RTX 4080 w wersji 16 i 12 GB będą dostępne w listopadzie, a ich ceny to odpowiednio 7049 i 5299 złotych. Tanio nie jest.

Karty będą dostępne zarówno w wersji Founders Edition, jak i niereferencyjnych wariantach takich producentów, jak ASUS, GIGABYTE, MSI, Zotac i Palit.