Intel Meteor Lake – co wiemy o nowych procesorach?

Intel Meteor Lake to obecnie jeden z prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanych procesorów. Jest to spowodowane faktem, iż będzie to nie tylko najnowszy procesor firmy, ale również pierwszy ze zintegrowanym NPU. Dzięki Intel Innovation 2023 dowiedzieliśmy się kilku naprawdę ciekawych rzeczy!

AI w procesorach

Intel wziął sobie za cel sprawienie, by AI była bardziej dostępna i chce to osiągnąć nowymi procesorami, które mają wmontowane NPU. W ten sposób gwarantuje użytkownikom obliczeniową sztuczną inteligencję o niskim opóźnieniu, której działanie nie wymaga stałego połączenia z siecią, a do tego jest znacznie bezpieczniejsza i tańsza. Ponadto firma jest zmotywowana do dostarczenia tego typu rozwiązań jako pierwsza oraz ich rozwinięcia, w ramach systemu plików x86.

Budowa procesorów Meteor Lake

Procesory Core Ultra (szerzej znane jako Meteor Lake) będą pierwszymi urządzeniami, które odbiegną od standardowej budowy. Dotychczas mieliśmy do czynienia z SoC na pojedynczej kostce, która odpowiedzialna była za niemal wszystkie funkcje sprzętu. W przypadku Meteor Lake mamy do czynienia z 4 płytkami, połączonymi przy użyciu technologii Foveros 3D.

źródło: Intel

Pierwszą z nich jest płytka obliczeniowa (ang. compute tile), która zawiera zarówno rdzenie E, jak i P (ang. E-cores & P-cores). Druga to płytka SoC, w którą wmontowano NPU oraz wyspę z rdzeniami E. Ponadto będzie miała zintegrowane Wi-Fi (również w standardzie 6E oraz 7), Bluetooth 5.4 i zapewni wsparcie dla rozdzielczości 8K HDR, kodeków AV1 i standardu DisplayPort 2.1.

Mamy również tutaj do czynienia z płytką graficzną (ang. GPU tile), która ma sprawić, że wydajność graficzna urządzeń wyposażonych w procesory Intel Core Ultra będzie 2x wyższa niż w przypadku CPU poprzedniej generacji. Wykorzystuje ona ponadto standardy kart graficznych Intel Arc, dzięki czemu ma wspierać DX12 Ultimate. Ostatnim kafelkiem jest z kolei IO, który pozwoli na korzystanie ze standardów Thunderbolt 4 oraz PCIe Gen 5.0.

Zostaną one również wykonane w technologii Intel 4, co jednak nie jest zaskoczeniem. Wiedzieliśmy o tym już od dłuższego czasu.

Kiedy premiera?

Podczas Intel Innovation 2023 zostaliśmy poinformowani, iż premiera procesorów Intel Core Ultra (czyli Meteor Lake) została zaplanowana na 14 grudnia 2023 roku. Jeśli jesteście ciekawi szczegółów lub chcecie wiedzieć, co jeszcze Intel przygotował w tym roku, to poniżej możecie obejrzeć transmisję z wydarzenia: