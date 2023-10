WIADOMOŚĆ DNIA: wyciekła specyfikacja Xiaomi 14!

Coraz więcej wskazuje na to, że chiński producent już wkrótce oficjalnie zaprezentuje nową generację swoich flagowych smartfonów. To prawdopodobnie nie przypadek, że już dziś wyciekła specyfikacja Xiaomi 14. Co zaoferuje ten model? Zdecydowanie jest na co czekać!

Specyfikacja Xiaomi 14 ujawniona!

Jeżeli informacje, które dziś wyciekły do sieci, pokryją się z rzeczywistością, to smartfon zaoferuje swoim właścicielom płaski wyświetlacz OLED o przekątnej 6,44 cala i rozdzielczości 1,5K z bardzo wąskimi ramkami dookoła i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz wsparciem dla 12-bitowej głębi koloru i palety kolorów DCI-P3, a także obsługą technologii Dolby Vision i HDR10+. Do tego ma on osiągać jasność do aż 2800 nitów.

We wnętrzu Xiaomi 14 znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm TSMC) wraz z kośćmi RAM LPDDR5X i flash UFS 4.0 oraz akumulator o pojemności 4600 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 90 W, indukcyjnego o mocy 50 W i indukcyjnego zwrotnego o mocy 10 W.

Do tego smartfon zaoferuje trzy aparaty na tyle, każdy o rozdzielczości 50 Mpix – oprócz głównego z sensorem OV50H (1/1,28″) również teleobiektyw i aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Ponadto na jego pokładzie znajdą się głośniki stereo, dwuzakresowy GPS i emiter podczerwieni. Urządzenie pochwali się też certyfikatem IP68 i obsługą łączności satelitarnej.

Co ciekawe, na rozpisce, która podobno przedstawia specyfikację Xiaomi 14, widnieje także wzmianka o opracowanym samodzielnie przez producenta systemie Mina, aczkolwiek nie wiemy, czy to potwierdzenie, że przynajmniej w sprzedawanych w Chinach smartfonach zainstalowany zostanie system operacyjny MiOS (zamiast MIUI).

źródło: Weibo via Gizmochina

Kiedy premiera Xiaomi 14?

Według niepotwierdzonych (jeszcze?) informacji Xiaomi zaprezentuje oficjalnie nową generację swoich flagowych smartfonów już 27 października 2023 roku. Ta data nie jest przypadkowa, ponieważ w dniach 24-26 października odbędzie się konferencja Qualcomma, w trakcie której producent zaanonsuje nowy, flagowy procesor Snapdragon 8 Gen 3.

Tak ma wyglądać Xiaomi 14 Pro (Źródło: OnLeaks)

Bardzo wczesna premiera serii Xiaomi 14 w Chinach daje nadzieję, że smartfony trafią do sprzedaży poza ojczyzną producenta jeszcze w 2023 roku, ale najbliższe tygodnie pokażą, czy faktycznie tak się stanie. Na tę chwilę nie pozostaje nam nic, jak tylko cierpliwie czekać na potwierdzenie daty ich oficjalnej prezentacji w Państwie Środka.