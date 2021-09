Znamy wymagania Far Cry 6. Do rozgrywki w 4K i 30 FPS z ray tracingiem będziemy potrzebować… RTX 3080!

Róbcie miejsce na dysku i zakładajcie nową pastę termoprzewodzącą na procesory, bowiem zbliża się premiera Far Cry 6! Jaki sprzęt musimy przygotować, by zagrać w najnowszą grę Ubisoftu? Po odpowiedź zapraszam poniżej…

Wymagania sprzętowe Far Cry 6

Przejdźmy od razu do rzeczy, bo przed nami trochę tabelek. Ubisoft podał aż pięć różnych specyfikacji sprzętowych, które dają nam dość jasny obraz tego, że Far Cry 6 zapowiada się na naprawdę wymagającą grę – pod warunkiem, że interesuje nas rozgrywka z ray tracingiem w wysokiej rozdzielczości.

Minimalne ustawienia (1080p / 30 FPS / Raytracing DirectX wyłączony):

Procesor: AMD Ryzen 3 1200 – 3,1 GHz lub Intel i5-4460 – 3,2 GHz Grafika: AMD RX 460 – 4 GB lub NVIDIA GTX 960 – 4 GB RAM: 8 GB (tryb dwukanałowy) Dysk: 60 GB HDD (zalecany dysk SSD)

Zalecane ustawienia (1080p / 60 FPS / Raytracing DirectX wyłączony):

Procesor: AMD Ryzen 5 3600X – 3,8 GHz lub Intel i7-7700 – 3,6 GHz Grafika: AMD RX VEGA64 – 8 GB lub NVIDIA GTX 1080 – 8 GB RAM: 16 GB (tryb dwukanałowy) Dysk: 60 GB HDD (zalecany dysk SSD)

Zalecane ustawienia (1440p / 60 FPS / Raytracing DirectX wyłączony):

Procesor: AMD Ryzen 5 3600X – 3,8 GHz lub Intel i7-9700 – 3,6 GHz Grafika: AMD RX 5700XT – 8 GB lub NVIDIA RTX 2070 SUPER – 8 GB RAM: 16 GB (tryb dwukanałowy) Dysk: 60 GB HDD (zalecany dysk SSD) + 37 GB na tekstury HD (opcjonalnie)

Zalecane ustawienia (1440p / 60 FPS / Raytracing DirectX włączony):

Procesor: AMD Ryzen 5 5600X – 3,7 GHz lub Intel i5-10600 – 4,1 GHz Grafika: AMD RX 6900XT – 16 GB lub NVIDIA RTX 3070 – 8 GB RAM: 16 GB (tryb dwukanałowy) Dysk: 60 GB HDD (zalecany dysk SSD) + 37 GB na tekstury HD (opcjonalnie)

Zalecane ustawienia (4K / 30 FPS / Raytracing DirectX włączony):

Procesor: AMD Ryzen 7 5800X – 3,7 GHz lub Intel i7-10700k – 3,8 GHz Grafika: AMD RX 6800 – 16 GB lub NVIDIA RTX 3080 – 10 GB RAM: 16 GB (tryb dwukanałowy) Dysk: 60 GB HDD (zalecany dysk SSD) + 37 GB na tekstury HD (opcjonalnie)

Dla wszystkich powyższych ustawień punktem wspólnym jest Windows 10 (64 bit) w wersji 20H1 lub nowszej, a także obsługa DirectX 12.

Jak zatem widać, nawet tak mocne karty graficzne, jak RTX 3080 i AMD RX 6800, nie są w stanie poradzić sobie z wyrenderowaniem w Far Cry 6 60 klatek na sekundę w najwyższych detalach graficznych i 4K. Czyżby szykował się nowy benchmark dla komputerów? Przekonamy się już niedługo!

Oprócz powyższego, Ubisoft w informacji prasowej zapowiedział również wsparcie dla nowej technologii superrozdzielczości AMD FidelityFX, możliwość swobodnego odblokowania limitu FPS, a także ray tracing DirectX, co oznacza, że skorzystać z niego będą mogli zarówno posiadacze kart AMD, jak i NVIDII.

Premiera Far Cry 6 już w przyszłym miesiącu!

Dla przypomnienia – Far Cry 6 będzie miało swoją premierę już 7 października 2021 roku na konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One oraz – co oczywiste – na komputerach PC.