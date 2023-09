Intel Innovation 2023. Gorące nowości od Niebieskich

Intel Innovation Day to coroczne wydarzenie, na którym firma zapowiada różnego rodzaju nowości. W tym roku odbędzie się ono w San Jose, w dniach 19-20 września i wszystko wskazuje na to, że nowości będą wyjątkowo gorące! Skąd to wiem?

Firma podzieliła się z nami wiedzą

Przed Innovation Day 2023 niebieski gigant zorganizował konferencję prasową, podczas której dostaliśmy różnego rodzaju informacje, związane z poruszanymi przez firmę tematami podczas tegorocznego wydarzenia. Muszę przyznać, że wiele rzeczy może szczególnie zainteresować deweloperów, ale nie tylko. Czego konkretnie możemy oczekiwać po tym wydarzeniu?

Developer Cloud

Zapowiedziana w 2022 roku chmura była jeszcze w fazie beta. W tym roku zostanie jednak udostępniona szerokiemu gronu odbiorców, gdyż prace nad nią zostały ukończone. Mało tego, poza samym Developer Cloud, osoby chcące korzystać z tego rozwiązania dostaną dostęp do rozmaitych narzędzi, jak chociażby oneAPI Toolkit.

Zauważony potencjał AI

Nie zabrakło także deklaracji, dotyczącej pracy nad ujarzmieniem i uproszczeniem AI w taki sposób, by była szeroko dostępna. Oczywiście w produktach oraz rozwiązaniach firmy, które kierowane są do klientów. Jak mogliśmy się dowiedzieć od głównego menedżera do spraw AI, Deepaka Patila, ci ostatni są zresztą zachwyceni dotychczasowymi produktami i liczą na to, że firma wciąż będzie dostarczać coraz to nowszy i lepszy sprzęt z unikatowymi rozwiązaniami.

4. generacja Xeon wciąż jest świetna, ale nadszedł już czas na zmiany

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że niedawno Intel sprzedał milionową sztukę swojego procesora Intel Xeon 4. generacji. Te jednostki są (jeśli wierzyć danym) nie tylko o 75% wydajniejsze, ale i o 20% tańsze w całkowitym koszcie posiadania (ang. Total Cost of Ownership) w porównaniu do konkurencji. Intelowi to jednak nie wystarcza, dlatego przygotował już Emerald Rapid.

Jest to nazwa kodowa dla procesora Xeon 5. generacji, który ma być szybszy oraz dysponować zwiększoną pamięcią cache. Premiera nastąpić ma jeszcze w tym roku, a konkretniej 12 grudnia. Warto też odnotować, że w 2024 roku Intel pokaże światu swoją nową platformę, a wraz z nią produkty o nazwie kodowej Sierra Forest oraz Granite Rapids. Mówi się także o kolejnej generacji procesorów do 2025 roku, nazwanej Clearwater Forest, choć w tej chwili niewiele o niej wiadomo.

To wciąż będą procesory z serii Xeon, choć przystosowane do innych zadań. Osobiście bardzo mnie ciekawi, czy tego typu rozwiązanie się przyjmie i czy procesory „ogólne” zostaną wyparte przez te „wyspecjalizowane”.

Nie zapominajmy o rozwiązaniach Edge

Intel zauważa również wzrost znaczenia „oprogramowania brzegowego” oraz możliwości wykorzystania AI w rozwiązaniach Edge. Ponadto przewiduje, że do 2025 roku ponad połowa korporacji będzie wykorzystywać do przetwarzania danych technologię Edge, zamiast korzystać z chmury lub centrum danych. Rok później przynajmniej połowa z nich ma z kolei wykorzystywać do tego także technologię Machine Learning.

Nic więc dziwnego, że firma jest bardzo zainteresowana tego typu rozwiązaniami i aktywnie nad nimi pracuje. Powstał więc projekt, którego oficjalna nazwa dopiero zostanie ujawniona, jednak wiemy, iż jest to platforma bazująca na technologii Edge, przeznaczona dla deweloperów. Jej premiera ma odbyć się w przyszłym roku.

Mamy też trochę informacji na temat Intel Meteor Lake!

Podczas konferencji zapowiedziano również powstanie nowego „AI PC”, czyli sprzętu, który będzie wykorzystywał procesory Meteor Lake. Było o nich głośno i do samego końca nie byliśmy pewni, czy się pojawią, jednak na scenie zaprezentowany został laptop, który wykorzystuje wspomniany procesor ze zintegrowanym NPU. Premierę procesora zapowiedziano na 14 grudnia 2023 roku.

Co się zaś tyczy OpenVINO…

Zestaw narzędzi do optymalizacji i tworzenia AI dla usług opartych na chmurze od Intela ewidentnie jest dobrze znany osobom, które się tym zajmują. Kolejna wersja, oznaczona 2023.1, zaoferuje następne usprawnienia w tej materii, jak chociażby automatyczny import lub konwersję modeli PyTorch i TensorFlow, bardziej zaawansowane techniki kompresji modelu dla optymalizacji LLM czy pełne wsparcie dla Meteor Lake, NPU.

Informacje dotyczące OpenVIVO (źródło: Intel)

Transmisję z pierwszego dnia Intel Innovation Day 2023 możecie obejrzeć poniżej;