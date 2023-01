Hitman 3 z nowym trybem gry i darmową zawartością. IOI zaszalało!

Hitman 3 jest, jak sama nazwa wskazuje, trzecią częścią nowej trylogii przygód najbardziej rozpoznawalnego łysego zabójcy. Twórcy postanowili jednak trochę namieszać! IO Interactive stwierdziło, że od teraz Hitman 3 nazywać się będzie Hitman: World of Assassination i wprowadzili jedną z najbardziej ambitnych aktualizacji w historii studia!

Hitman 3 przechodzi przemianę (lecz nie tylko on)

Pierwsza część nowej trylogii przygód Agenta 47 została wypuszczona w marcu 2016 roku. Gra została niesamowicie dobrze odebrana i szybko doczekała się kontynuacji w postaci Hitman 2. Tytuł zadebiutował pod koniec 2018 roku i również zgromadził niesamowicie pozytywne opinie.

Nie ma się zresztą czemu dziwić. Produkcja wzięła wszystko, co zachwyciło graczy w pierwszej części, i zdecydowała się to ulepszyć oraz rozszerzyć. Sam grałem w dwójkę chyba najdłużej spośród wszystkich rozegranych części i mogę napisać tylko jedno – ta gra to złoto, na które jako ludzkość zwyczajnie nie zasługujemy.

Święty Graal, który połączył elementy akcji, skradanki, gry logicznej oraz strategii w sposób, którego prawdopodobnie żaden inny tytuł nie będzie już w stanie odtworzyć. Tak, jestem fanem serii Hitman, a znajomość z łysym przedstawicielem branży porządkowej zawdzięczam byłemu już miesięcznikowi CD-Action. Szkoda, że era czasopism dla graczy ima się ku końcowi…

Hitman: World of Assassination pozwoli nam na eliminowanie celów we wszystkich 21 lokacjach! (źródło: IO Interactive)

Hitman: World of Assassination

Jak wspomniałem wcześniej, IO Interactive poinformowało graczy, że trzecia część nowej trylogii Hitmana zostanie przemianowana. Od 26 stycznia 2023 gra nosi miano Hitman: World of Assassination i nie jest to tytuł na wyrost. Produkcja dostała bowiem tak ogromną aktualizację, że sam jestem w ciężkim szoku, że zdecydowano się na taki ruch!

Zacznijmy od tego, że wszyscy posiadacze Hitman 3 dostali w ramach aktualizacji dostęp do wszystkich misji z poprzednich części. Bez dodatkowych kosztów możecie teraz zrobić szybki wypad do szpitala w Hokkaido z pierwszej części czy też zakosztować uroków tłocznego Bombaju, znanego z dwójki. Za darmo dostajemy także dostęp do kampanii Pacjent Zero.

Brzmi świetnie, nieprawdaż? To teraz uważajcie, bo to nie koniec rewelacji!

Hitman Freelancer to nowy tryb gry, który pozwala na nowo doświadczyć rozgrywki! (źródło: YouTube, HITMAN)

Freelancer

Freelancer to nowy tryb gry, w ramach którego Agent 47 dostał własną kryjówkę, którą będzie można odpowiednio dostosować. Fabuła tegoż jest nad wyraz ciekawa – oto 6 gangów wykonuje działania, które mogą doprowadzić do destabilizacji całego porządku świata. Oczywiście nie możemy do tego dopuścić, toteż wybieramy się na łowy.

Żeby osiągnąć nasz cel, jakim jest wyeliminowanie syndykatów, będziemy musieli wytropić lidera każdego z nich, a następnie odpowiednio się nim zająć. W miarę naszych postępów 47 będzie odblokowywał nową broń i wyposażenie, czyli znany już z podstawki system postępów.

Co z DLC?

Tyle rzeczy i to za darmo! Owszem, ale IO Interactive nie jest studiem pracującym za „dziękuję” i zdecydowało się na wprowadzenie jednego, ale zbiorczego DLC. Pakiet HITMAN – World of Assassination Deluxe Pack kosztuje 137,97 złotych i zawiera zawartość Premium z drugiej części oraz zawartość edycji Deluxe z trzeciej.

Znalazło się tam również miejsce dla kampanii pobocznej Seven Deadly Sins (czyli Siedem Grzechów Głównych), w której wchodzimy w głąb umysłu Agenta 47. To nietypowe rozszerzenie bazuje na mechanice znanej z trybu Eskalacji (choć nie do końca nimi jest). Po przejściu wszystkich misji odblokujemy mnóstwo elementów, które wyglądem nawiązują do jednego z grzechów.

Ile to kosztuje?

Pakiet Hitman: World of Assassination został wyceniony na 324,99 złotych. Wraz z pakietem DLC, potencjalny nabywca musiałby przygotować niemal 463 złote. Sporo, jednak pamiętajmy, że mowa o całej zawartości, która pierwotnie była rozdzielona na 3 duże (i świetne) gry wraz z pakietami DLC. Na całe szczęście IOI zdecydowało się na przygotowanie promocji.

Do 2 lutego 2023 pakiet Hitman: World of Assassination będzie można kupić w cenie obniżonej o 45% względem proponowanej. Nabywcy zapłacą więc 178,74 złotych za całą dotychczasową przygodę Agenta 47.

Nie wiem jak Wy, ale ja na pewno się skuszę!