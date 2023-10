Wyszukiwarka Google może się znacząco zmienić

„Nic nie może przecież wiecznie trwać” – śpiewała swojego czasu Anna Jantar. Niewykluczone, że główna strona wyszukiwarki Google zostanie gruntownie przebudowana. Jak to może wyglądać?

Mistrzostwo prostoty

Nie ważne, czy robilibyście to w 2003 czy w 2023 roku – wpisując w przeglądarkę internetową adres „google” zakończony jakąkolwiek domeną przed użytkownikiem otwierał się bardzo prosty serwis. Na środku gigantyczne logo, pod nim belka do wpisywania tekstu i dwa przyciski. Cała reszta w postaci odnośnika do skrzynki Gmail u góry czy pasek z informacjami dot. firmy czy sposobu działania wyszukiwarki na dole to zaledwie detale.

Strona główna Google w 2017 roku. Widzicie dziś jakiekolwiek różnice? (Źródło: Tabletowo.pl)

W 2017 roku gigant z Mountain View zaczął rozwijać własny system podrzucania użytkownikowi spersonalizowanych artykułów. Całość rozpoczęła życie jako Feed i trafiła na Launcher Pixela oraz aplikacji „Google”. Z każdym rokiem rozwiązanie znajdowało się na na coraz większej liczbie urządzeń i przy okazji zmieniło nazwę na Discover.

Dziś Discover to nieodłączna część Androida na której sprawdzimy pogodę, podejrzymy wyniki sportowe i przeczytamy teksty skrojone pod nasze zainteresowania. Byłoby to ciekawe, jakby Discovery było dostępne nie tylko jako boczny pulpit na smartfonach, prawda?

Eksperymentalna wersja najpopularniejszej wyszukiwarki na świecie. (Źródło: MSPowerUser)

Google z nową wyszukiwarką?

Serwis MSPowerUser zauważył niedawno, że pod oficjalną stroną wyszukiwarki Google pojawił się nowy design, który z łatwością można skojarzyć z sekcją Discover – są informacje o akcjach firm, czy odnośniki do artykułów. Czyżby szykowała się zmiana głównego okna kultowej „szukajki”?

W rozmowie z The Verge Google potwierdził, że nowa strona faktycznie istnieje. Jednak, póki co, jedynie eksperymentem dostępnym na terenie Indii. Czy przebudowane okienko wyszukiwarki pojawi się w innych krajach, tego nie wiadomo.

Nie jest to jednak pierwszy raz, kiedy gigant z Mountain View testuje „smartfonowe” rozwiązania na komputerowej wersji wyszukiwarki. Podobne zmiany przeprowadzał już w 2022 roku – z widżetami dot. pogody, akcji na giełdzie czy propozycją „co obejrzeć”. Takie eksperymenty o ograniczonym dostępie to dowód że Google chce zunifikować doświadczenia płynące ze smartfonowej wyszukiwarki i przeszczepić wygląd Discovery na swoje najstarsze dzieło. Pytanie nie powinno zatem brzmieć „czy”, tylko „kiedy”.