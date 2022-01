Samsung nie wyrobił – trzeba dłużej poczekać na mobilną rewolucję

Jeszcze przed końcem 2021 roku Samsung informował, że „czas zabawy się skończył”. Czekaliśmy z niecierpliwością, aż producent „zmieni zasady gry”. Okazuje się, że na próżno, ponieważ Koreańczycy nie zdołali dotrzymać harmonogramu, tym samym odkładając mobilną rewolucję na bliżej nieokreślony termin w przyszłości.

Samsung nie wyrobił – trzeba dłużej poczekać na mobilną rewolucją

Samsung nie boi się innowacyjnych rozwiązań i technologii. To właśnie ten producent najmocniej przyczynia się do rozwoju segmentu składanych smartfonów, a do tego niedawno zaprezentował ekrany nowego typu, które mogą znaleźć zastosowanie w urządzeniach, jakich jeszcze nie ma na rynku.

Jednocześnie Koreańczycy prężnie działają również w innych segmentach rynku, w tym półprzewodników, który jest bardzo dochodowy. Samsung wzbudził w nas nadzieję, że długo wyczekiwana rewolucja w branży procesorów do urządzeń mobilnych nadejdzie już na początku 2022 roku, jednak wygląda na to, że jest jeszcze za wcześnie na tę przyszłość.

źródło: Samsung

Dnia 30 grudnia 2021 roku na koncie Samsung Exynos na Twitterze pojawiła się zapowiedź premiery nowego, topowego układu Exynos 2200, który miał zadebiutować oficjalnie 11 stycznia 2022 roku, czyli wczoraj. Nic takiego nie miało jednak miejsca. Co więcej, post został usunięty, a mogliśmy w nim przeczytać, że „rynek gier stanie się poważny”, ponieważ miała zbliżać się prezentacja „Exynosa nowej generacji z GPU zrodzonego z RDNA 2”.

Według wiarygodnego informatora, podpisującego się jako Ice universe, wydanie procesora Exynos 2200 odsunięto w czasie. To nie jedyny układ, który nie został wprowadzony na rynek zgodnie z harmonogramem – podobny los spotkał Exynosa 1200, który pierwotnie miał zadebiutować w listopadzie 2021 roku. Ice universe podaje, że Samsung całkowicie go anulował.

Opóźnienie wydania Exynosa 2200 będzie brzemienne w konsekwencjach. Według Dohyun Kim, smartfony z serii Galaxy S22 nie zostaną wyposażone w ten procesor – wszystkie egzemplarze otrzymają układ Snapdragon 8 Gen 1. Niektórzy pewnie odetchną z ulgą po przeczytaniu tej informacji, lecz tym razem po raz pierwszy mogliśmy mieć do czynienia z sytuacją, gdy Exynos „zmiażdży” Snapdragona.

źródło: Samsung

Niewykluczone, że na opóźnienie wydania Exynosa 2200 miała wpływ niesatysfakcjonująca wydajność – być może Samsung zdecydował, że potrzebuje jeszcze czasu, aby dopracować swój nowy, flagowy układ. Dohyun Kim twierdzi, że procesor może zostać wprowadzony na rynek później, ale na tę chwilę nic nie jest w 100% pewne.