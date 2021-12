Samsung Exynos 2200 może nie być tak dobry jak się dotąd wydawało

Od kilku miesięcy w sieci krążą informacje, które sugerują, że flagowy procesor Samsung Exynos 2200 na rok 2022 ma być stworzony w kolaboracji wraz z AMD. Decyzja współpracy koreańskiego giganta technologicznego z przodującym na rynku producentem kart graficznych może okazać się korzystna dla użytkowników, ale czy warto spodziewać się wysokich różnic między generacjami mobilnych urządzeń? Obecne dane, jak na razie, mówią zupełnie coś innego – warto się im przyjrzeć.

Czy Samsung Exynos 2200 będzie rozczarowaniem?

Jak już wiadomo, Exynos 2200 ma mieć na pokładzie układ graficzny stworzony zgodnie z architekturą AMD RDNA 2 (zupełnie jak karty graficzne z rodziny Radeon RX 6000). Będzie to czip dostosowany specjalnie pod niskonapięciowy procesor, którego TDP nie przekracza 10 W.

Użytkownik Twittera AhmedQwaider888 donosi, że GPU zaimplementowane w CPU Exynos 2200 wykonane w architekturze RDNA 2 zapewni zaledwie 17% wyższą wydajność w porównaniu z procesorem graficznym Exynosa 2100, czyli Mali-G78.

Podczas prezentacji architektury ARMv9 producent zapowiedział, że Mali-G710 będzie 20% wydajniejszy niż poprzednik (G78), niemniej jednak konkurencyjny Snapdragon 8 Gen 1 także ma mieć dość wydajny układ graficzny, co potwierdzają ostatnie informacje. Wygląda na to, że współpraca firm może nie wprowadzać tak dużych zmian.

Mówi się, że Samsung Galaxy S22 zobaczymy w styczniu 2022 roku. Oby to był wariant z Exynosem 2200 (źródło: Let’s Go Digital)

Jeśli chodzi o wydajność rdzeni procesora, to skok względem poprzednika ma być naprawdę znikomy, bo jedynie 5% – w porównaniu do Exynosa 2100. Obecnie nie wiemy, czy procesor będzie zbudowany z rdzeni opartych na najnowszej architekturze ARMv9 – tak mała różnica w wydajności między generacjami sugeruje, że CPU będzie bazował na starszej litografii.

Exynos 2200 w obliczeniach sztucznej inteligencji ma być 117% bardziej wydajny, za sprawą poprawionego procesora NPU – czego w codziennym użytkowaniu raczej nie będziemy w stanie zauważyć. Kupując flagowe urządzenie chcemy jednak, żeby zapewniało najlepsze osiągi, szczególnie w grach mobilnych – a jak na razie zapowiada się, że różnice między generacjami mogą być niewidoczne.

Miejmy z tyłu głowy, że są to nieoficjalne informacje, a do premiery układu Exynos 2200 pozostaje jeszcze trochę czasu. Jeśli powyższe dane się potwierdzą, to procesor będzie sporym rozczarowaniem. Na oficjalne wyniki trzeba jednak jeszcze chwilę poczekać.