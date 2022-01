Nie ma zmiłuj – jeżeli chcemy grać na Dual Sense, musimy używać dwóch rąk. Choć Sony nie wypuściło jeszcze kontrolera dla osób z niepełnosprawnościami, pojawili się pasjonaci, którzy chcą ułatwić zabawę innym graczom.

Ta przystawka pozwoli grać na PlayStation 5 jedną ręką

Potężne wymiary kontrolera do PlayStation 5 mogą odpowiadać wielu graczom, jednak ci, którzy mają nawet drobne problemy ze sprawnością w dłoniach, doskonale wiedzą, jak gwałtownie granie może stać się trudniejsze. Microsoft ma w swoim portfolio gotowe rozwiązanie – Xbox Adaptive Controller zdecydowania ułatwia zabawę osobom z niepełnosprawnościami, zapewniając Microsoftowi przypływ graczy z niezbadanych do tej pory rejonów rynku.

Na chwilę obecną PlayStation 5 nie doczekało się jeszcze podobnego rozwiązania. Sytuację może pomóc zmienić Akaki Kuumeri – twórca na YouTube, który przygotował adapter dla kontrolera Dual Sense. Pozwala on korzystać z pada jedną ręką, a jego model można łatwo samodzielnie wydrukować przy wykorzystaniu drukarki 3D. Działanie akcesorium jest zaskakująco proste, co pokazuje film przygotowany przez autora urządzenia.

Jedna ręka, jeden pad

W domyślnej konfiguracji adapter mocujemy na lewej gałce kontrolera. Ten umieszczamy na kolanie, by przesuwając pad po powierzchni, poruszać mechanizmem manipulującym gałką analogową. Prawą ręką obsługujemy przyciski funkcyjne oraz lewy trigger wraz z bumperem. Jeżeli gra wymaga od nas użycia strzałek, wtedy można zamocować dodatkowy adapter, rozkładający przyciski kierunkowe wzdłuż trójkąta i kwadratu.

Jak wspomina Engadget, schemat urządzenia można łatwo zmodyfikować w taki sposób, aby kontroler dało się trzymać w lewej ręce. Rozwiązanie to nie jest jednak bez wad. Przesuwanie kontrolera, by móc poruszać gałką, wydaje się zbyt męczące na dłuższą metę, żeby akcesorium to trafiło do masowej produkcji.

Niemniej jednak Akaki Kuumeri jest na tyle pewny swojego dzieła, że pracę wystawił również na konkurs jednoręcznych kontrolerów, dlatego też trzymamy kciuki za jego sukces. Każdy postęp w dziedzinie ułatwień dostępu dla graczy zasługuje na najwyższe pochwały. Twórcy gier też coraz śmielej implementują rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami. Miejmy więc nadzieję, że i Sony wykaże się inicjatywą, przygotowując wkrótce alternatywę dla kontrolera Dual Sense.