Samsung testuje już nowy procesor dla swojej konkurencji

Dział, odpowiedzialny za procesory Exynos, jest bardzo ważną częścią imperium Samsunga. I chociaż jego produkty często nie cieszą się dobrymi opiniami wśród użytkowników (najczęstszym zarzutem jest przegrzewanie się układu), to cały czas pracuje on nad kolejnymi. Inżynierowie, zatrudnieni w południowokoreańskim czebolu, już testują najnowszy SoC, który prawdopodobnie trafi do wielu urządzeń… konkurencji.

Historia autorskich procesorów Samsunga jest bardzo długa i pełna zwrotów akcji. Z największych można wymienić niedawną rezygnację ze stosowania w nich rdzeni Mongoose, a także plany zintegrowania z SoC grafiki AMD, która zastąpi Mali GPU. To ostatnie jest szczególnie obiecujące, ponieważ może przynieść ogromną poprawę w kwestii przetwarzania grafiki. Dzięki niemu Exynos ma szanse wznieść się na wyżyny, spod których konkurencja będzie spoglądać na niego z zazdrością i marzyć, by go kiedyś dogonić.

Samsung testuje nowy procesor Exynos

Nie wiemy jednak, kiedy na rynek trafi pierwszy smartfon (lub inny sprzęt) z procesorem Exynos z grafiką AMD, ale za to na horyzoncie pojawił się inny układ, który prawdopodobnie niedługo doczeka się oficjalnej premiery.

Ukrywa się on pod nic nie mówiącym oznaczeniem S5E8825, ale prawdopodobnie zadebiutuje na rynku jako Exynos 1200 i będzie bezpośrednim następcą modelu Exynos 1080. Przy okazji można dodać, że wspomniany przed chwilą procesor z AMD GPU rzekomo ma nazwę kodową S5E9925.

fot. Samsung

Jak zauważa serwis GalaxyClub, procesor o oznaczeniu „1080” nie trafił do żadnego smartfona Samsunga i niewykluczone, że podobnie będzie również w przypadku tego, który aktualnie ukrywa się pod oznaczeniem S5E8825. Nie byłoby to jednak niczym nowym, ponieważ Koreańczycy ochoczo sprzedają swoje układy innym producentom – swego czasu korzystało z nich także Meizu (zob. Meizu Pro 5). Teraz natomiast największym odbiorcą jest Vivo (zob. Vivo X60 czy Vivo Y51s).

Na koniec warto przy okazji wspomnieć, że kilka miesięcy temu pojawiły się też doniesienia na temat procesora o oznaczeniu S5E5515. Ten model prawdopodobnie okaże się następcą Exynosa 850, który trafił do niejednego smartfona Samsunga (m.in. Galaxy M12).