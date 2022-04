MediaTek nie pochwalił się tym procesorem. A jest czym

MediaTek najczęściej z pompą ogłasza premierę nowego procesora. W tym przypadku jednak całkowicie ją przemilczał, mimo że nie ma ku temu powodów. Nowy układ z rodziny Dimensity ma bowiem wiele atutów i będzie trafiał do wydajnych smartfonów ze średniej półki z Androidem na pokładzie.

Reklama

MediaTek Dimensity 1300 dołączył do portfolio tajwańskiego producenta

W ostatnim czasie MediaTek skupiał się przede wszystkim na procesorach z wysokiej półki. W listopadzie 2021 roku do jego oferty dołączył topowy Dimensity 9000, który w marcowym rankingu najwydajniejszych smartfonów z Androidem według AnTuTu pokazał się od najlepszej strony. Z kolei 1 marca 2022 roku portfolio wzbogaciły Dimensity 8000 i Dimensity 8100 (ten ostatni trafił już do realme GT Neo 3 i Redmi K50).

Źródło: MediaTek

O ile zarówno Dimensity 9000, jak i Dimensity 8000 oraz Dimensity 8100 zostały oficjalnie zaprezentowane z należną im uwagą, tak najnowszy MediaTek Dimensity 1300 został włączony do oferty „po cichu” bez żadnego ogłoszenia. To zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że procesor zapowiada się bardzo obiecująco i z pewnością trafi do niejednego smartfona z Androidem (na pewno do przynajmniej jednego marki OnePlus).

Dimensity 1300 to (można powiedzieć – standardowo) ośmiordzeniowy procesor. Ma on jeden „ultrardzeń” ARM Cortex-A78 o maksymalnej częstotliwości taktowania 3,0 GHz, trzy ARM Cortex-A78 z zegarem do 2,6 GHz i cztery ARM Cortex-A55, które taktują do 2,0 GHz. Ponadto w jego skład wchodzi dziewięciordzeniowy układ graficzny ARM Mali-G77. Produkcją tego SoC zajmować się będzie TSMC, który wykorzysta w tym celu proces technologiczny N6 („klasy 6-nm”).

Z Dimensity 1300 zintegrowano też sześciordzeniowy APU 3.0, który ma zapewnić o 10% wyższą przepustowość dla zadań bazujących na sztucznej inteligencji. MediaTek podaje, że APU 3.0 zawiera zaawansowany harmonogram wielozadaniowy, który maksymalizuje wydajność i efektywność przy jednoczesnej obsłudze szerokiego zakresu jednoczesnych zadań.

Sztuczna inteligencja wesprze również aparat. Smartfony z Dimensity 1300 będą mogły zapewnić jeszcze lepsze zdjęcia nocne i większe możliwości HDR, a także wideo 4K HDR z „fuzją trzech ekspozycji” w czasie rzeczywistym, co ma zagwarantować o 40% większy zakres dynamiczny. Ponadto AI umożliwi uzyskanie efektu bokeh także podczas kręcenia filmów z wieloma osobami w kadrze.

MediaTek Dimensity 1300 – najważniejsze informacje (źródło: MediaTek)

MediaTek Dimensity 1300 oczywiście zapewnia też wsparcie dla obsługi sieci 5G, w tym dla dual 5G SIM oraz 5G SA i 5G NSA, a także dual VoNR. Modem 5G potrafi pobierać dane z prędkością do 4,7 Gbit/s i wysyłać do 2,5 Gbit/s (wartości szczytowe). Ponadto SoC obsłuży wyświetlacze o rozdzielczości do 2520×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 168 Hz, do 16 GB RAM LPDDR4x 4266 Mbit/s, pamięć flash typu UFS 3.1, aparaty o rozdzielczości do 200 Mpix, Bluetooth 5.2 i WiFi 6.