Nowy smartfon Huawei kosztuje kupę szmalu. To luksusowa propozycja tylko dla bogatych

Huawei pozycjonuje siebie na markę premium i regularnie wprowadza na rynek kolejne, luksusowe urządzenia dla elit. Smartfon Mate 60 RS Ultimate Edition również do nich należy.

Prawie jak Porsche

Huawei, podobnie jak inni producenci, ochoczo nawiązywał współpracę ze znanymi firmami z innych branż, lecz po nałożeniu sankcji przez Stany Zjednoczone partnerzy zakończyli swoje związki z chińskim gigantem. Mowa tu zarówno o Leica, jak i Porsche. W pierwszym przypadku zastąpiła ją marka własna XMAGE, a w drugim Ultimate Design.

Mate 60 RS Ultimate Design (źródło: Huawei)

Nowy Mate 60 RS Ultimate Design wyraźnie nawiązuje do smartfonów tworzonych przy współpracy z Porsche – przypomnijcie sobie Mate 40 RS Porsche Design i Mate 50 RS Porsche Design, lecz zamiast napisu Porsche Design jest Ultimate Design. Mimo to jest pozycjonowany podobnie, czyli bardzo wysoko – to propozycja dla najbardziej wymagających klientów.

Specyfikacja Mate 60 RS Ultimate Design jest bliźniaczo podobna do parametrów Mate 60 Pro+, ale poza mocno zmodyfikowanym designem (tył pokrywa ceramika zamiast wegańskiej skóry połączonej z metalem) jego nabywcy otrzymają wyjątkowy pakiet dodatkowych benefitów, który zawiera m.in. konsultacje prawnicze, lekcje jazdy konnej, dostęp do loży VIP na lotniskach i ubezpieczenie opóźnienia lotu (dwa ostatnie gwarantuje też Revolut Ultra).

Jako że Mate 60 RS Ultimate Design nie jest już firmowany marką Porsche Design, producent zdecydował, że jego twarzą zostanie bardzo popularny w Chinach aktor i piosenkarz Andy Lau.

Cena Huawei Mate 60 RS Ultimate Design jest wysoka

Smartfon będzie dostępny w Chinach w dwóch kolorach, czarnym i czerwonym, oraz dwóch konfiguracjach pamięciowych: 16/512 GB za 11999 juanów (równowartość ~7085 złotych) i 16 GB/1 TB za 12999 juanów (~7675 złotych). Dla porównania, Mate 60 Pro+ w identycznych wariantach kosztuje 8999 i 9999 juanów (~5310 i ~5900 złotych). Różnica jest zatem znacząca, a cena – jak na warunki chińskie – wysoka.

Na obecną chwilę nie wiadomo, czy Mate 60 RS Ultimate Design będzie dostępny globalnie, w tym w Europie, podobnie jak smartwatch Huawei Watch Ultimate Gold Edition.