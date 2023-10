Twój profil zaufany może stracić ważność za kilka dni. Lepiej to sprawdź

Podczas zakładania profilu zaufanego mógł nam umknąć jeden szczegół. Jego ważność musi być regularnie przedłużana. Pewnie dawno tego nie robiliśmy, a nadchodzi ważny graniczny termin.

Profil zaufany nie przedłuża się już sam

Gdy zakładaliśmy profil zaufany, byliśmy informowani o konieczności przedłużania jego ważności raz na 3 lata. Być może zapomnieliśmy o tym, bo Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało, że podczas pandemii ten proces będzie zautomatyzowany. Jednak pandemia się skończyła, więc temat manualnego odświeżania profilu zaufanego powrócił.

Nie ma strachu, żeby zaskoczył nas nagły brak dostępu do profilu zaufanego i powiązanych z nim usług – na przykład aplikacji mObywatel. Minister Cyfryzacji zapowiedział, że rozpocznie kampanię informacyjną skierowaną do osób, których profil zaufany miałby być unieważniony 31 października.

Jeśli więc wkrótce dostaniemy SMS-a z informacją, gdzie znaleźć instrukcję przedłużania profilu zaufanego online, to możemy być spokojni – to żaden spam, a legalna akcja resortu.

Jak samodzielnie sprawdzić ważność profilu zaufanego?

Rzecz jasna nie musimy czekać, aż dostaniemy SMS-a od ministra. Wystarczy, że zalogujemy się na swój profil zaufany. Jeśli po otworzeniu się strony i przejściu do sekcji Zarządzanie kontem -> Szczegóły konta, widzimy komunikat: „Profil zaufany przedłużony automatycznie na czas pandemii”, to możemy być pewni, że nasz profil zostanie unieważniony 31 października 2023 roku i to nawet wtedy, gdy widzimy inną datę wygaśnięcia profilu.

Jeśli nie widzimy powyższego komunikatu związanego z pandemią, to możemy być spokojni. Na naszym profilu zaufanym nic się nie zmieni.

W przypadku konieczności przedłużenia ważności profilu, wystarczy posłużyć się poleceniem Przedłuż ważność lub edytuj dane, a później postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Po przejściu przez cały proces, będziemy zwolnieni z powtarzania go przez 3 następne lata.