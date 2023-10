Nie wiesz, za ile sprzedać używaną rzecz na Allegro? Ta nowa opcja Ci się przyda

Serwisy, które pozwalają internautom sprzedawać swoje używane rzeczy, cieszą się w ostatnich latach coraz większą popularnością. Nie powinien więc dziwić fakt, że największy w Polsce portal e-commerce chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Allegro dzięki nowej funkcji znacznie ułatwi proces wystawiania produktów na sprzedaż.

Polacy coraz częściej chcą sprzedawać swoje rzeczy

Trzeba przyznać, że zmiana nastawienia społecznego w temacie sprzedaży używanych przedmiotów, których już najzwyczajniej w świecie się nie potrzebuje, widoczna jest gołym okiem. Ten trend znalazł także potwierdzenie w wynikach badań przeprowadzonych przez Allegro. Według nich, ponad 71% konsumentów decyduje się na odsprzedanie niepotrzebnych rzeczy.

Co więcej, platforma zauważa, że jest to trend wzrostowy. Blisko połowa z osób, które zadeklarowały, że sprzedaje w sieci używane przedmioty wskazała, że do podjęcia takiej decyzji skłoniły ich obecne warunki gospodarcze oraz globalne wydarzenia.

Jako główne motywacje wymieniane są: chęć dodatkowego zarobku, potrzeba zyskania przestrzeni w swoich domach, zamiar wykorzystania zarobionych środków na zakup innych potrzebnych przedmiotów oraz pragnienie, aby niepotrzebne już przedmioty zyskały drugie życie, zgodnie z ideą wspierania przyjaznego środowisku obiegu rzeczy używanych. Aż 93% osób wybiera sprzedaż online jako preferowany sposób pozbycia się swoich niepotrzebnych rzeczy, a prawie 57% respondentów korzysta w tym celu z platformy Allegro Lokalnie Eliza Goździewicz, Allegro Lokalnie Business Unit Manager

źródło: Allegro

Nowa funkcja Allegro pomoże w sprzedaży

We wspomnianym już wyżej badaniu wielu ankietowanych wskazało jednak, że podczas wystawiania używanych przedmiotów na sprzedaż istnieją pewne bariery, które potrafią skutecznie zniechęcić do tego wiele osób. Respondenci wśród nich wymieniają m.in. wysiłek związany z przygotowaniem ogłoszenia, konieczność podania parametrów technicznych, czy określenie właściwej ceny.

Ponadto ponad połowa osób biorących udział w badaniu stwierdziło, że gdyby mogli skorzystać z opcji automatycznego generowania opisu i uzupełnienia danych przedmiotu oraz opcji automatycznego określania jego wartości, to sprzedawaliby używane przedmioty znacznie częściej. Właśnie dlatego Allegro i Allegro Lokalnie połączyły siły i stworzyły nową funkcję, która wychodzi naprzeciw wymaganiom użytkowników.

W serwisie pojawiła się zakładka „Lista rzeczy na sprzedaż”, dzięki której użytkownicy w kilku prostych krokach będą mogli odsprzedać produkty wcześniej zakupione na Allegro. Platforma podpowie które produkty mogą zyskać drugie życie, a także zaproponuje cenę, za jaką można je wystawić na sprzedaż. To jednak nie wszystko. Po kliknięciu „wystaw” automatycznie zostaniemy przeniesieni do formularza, gdzie większość informacji o sprzedawanym przedmiocie zostanie uzupełniona automatycznie.

Trzeba przyznać, że największy serwis e-commerce nad Wisłą postarał się, aby maksymalnie uprościć proces sprzedaży niepotrzebnych nam już produktów. Haczykiem jest fakt, że nowa funkcja działa jedynie na rzeczy zakupione na Allegro, ale i tak z pewnością skorzysta z niej wielu użytkowników.