eSIM u kolejnego operatora w Polsce. Możecie być zaskoczeni

Korzystanie z wbudowanej karty SIM, bo tak można przetłumaczyć rozwinięcie skrótu eSIM (embedded-SIM), wciąż nie jest możliwe u wszystkich operatorów i na każdym urządzeniu, choć w obu przypadkach lista sukcesywnie się wydłuża. Teraz pojawił się na niej zaskakujący świeżak.

eSIM dostępna u kolejnego operatora

Klasyczne karty SIM mają się świetnie i na razie nie zanosi się na to, aby eSIM miała je wyprzeć. Nie oznacza to jednak, że nie zyskuje na popularności. Na przykład w Stanach Zjednoczonych Apple zmusza klientów do przesiadki na wbudowaną SIM-kę, jeśli chcą korzystać z najnowszych iPhone’ów, bowiem sprzedawane w USA iPhone’y 14 (Pro) nie mają slotów na plastikową kartę SIM.

Wróćmy jednak na polskie podwórko. W Polsce obsługę eSIM zapewniają wszyscy czterej operatorzy infrastrukturalni i dwóch wirtualnych – OTVARTA oraz Fonia. Nie wszyscy jednak w takim samym stopniu, ale mimo wszystko ich klienci mogą korzystać z tego rozwiązania. Teraz do listy sieci, które umożliwiają korzystanie z eSIM, dołącza Lycamobile. To zaskakująca wiadomość, ponieważ na co dzień jest raczej cicho o niej i nie spodziewalibyśmy się, że operator, który szczególnie nie stara się zaistnieć w mediach (nie dostajemy żadnych informacji prasowych od niego) udostępni to rozwiązanie.

Tymczasem tak się właśnie stało. Na swojej stronie Lycamobile nie informuje o tym, że klienci muszą dopłacić za skorzystanie z eSIM. W przypadku zamówienia nowej karty SIM opłata jest dokładnie taka sama, bez względu na to, czy wybierzecie standardową, plastikową SIM-kę, czy jej cyfrowy, niefizyczny odpowiednik.

Jak skorzystać z eSIM w Lycamobile?

Gdy chcecie zamówić nową kartę SIM, sytuacja jest prosta – dodajecie ją do koszyka (samą lub z wybraną ofertą) i zaznaczacie, że chcecie korzystać z wirtualnej SIM-ki. Po opłaceniu zamówienia otrzymacie kod QR, który należy zeskanować, aby aktywować eSIM.

Obecni klienci Lycamobile również mogą dokonać przesiadki z klasycznej, plastikowej karty SIM na jej cyfrowy odpowiednik. Aby to zrobić, muszą zalogować się na swoje konto i złożyć wniosek. Po jego rozpatrzeniu otrzymają wiadomość e-mail z kodem QR, który trzeba zeskanować na urządzeniu, na którym chce się korzystać z eSIM.

Lycamobile informuje, że z cyfrowej karty SIM można korzystać na smartfonach, tabletach i smartwatchach oraz wymienia na swojej stronie „Popularne urządzenia obsługujące karty eSIM”. Na próżno jednak szukać na niej smartwatchy, dlatego nie sposób powiedzieć z całą pewnością, na jakich sprzętach klienci tego operatora będą mogli korzystać z embedded-SIM.

Takiej informacji nie znajdziemy na stronie Lycamobile ani w Regulaminie świadczenia przedpłaconych usług telekomunikacyjnych Lyca Mobile sp. z o.o. Jeśli zatem macie numer w tej sieci – musicie sprawdzić, czy cyfrową kartę SIM można pobrać również na smartwatche, bo na smartfony i tablety na pewno tak. Pamiętajcie jednak, że możecie to zrobić wyłącznie na terenie Polski.