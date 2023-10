Play daje klientom 150 GB w dobrej cenie, ale T-Mobile też ma dla Was świetną ofertę

Play ogłosił dziś, że dodał do swojej oferty pakiet 150 GB internetu w bardzo przystępnej cenie. Aby jednak z niej skorzystać, trzeba spełnić istotny warunek. Jeśli komuś się to nie uda, powinien spojrzeć w kierunku propozycji przygotowanej przez T-Mobile.

150 GB w przystępnej cenie dla klientów Play

Operator dumnie poinformował dziś, że przygotował nowy abonament na internet mobilny z pakietem 150 GB w bardzo przystępnej cenie, bo wynoszącej tylko 25 złotych miesięcznie. Klienci mogą wybrać zarówno opcję z samą kartą SIM, jak i z routerem mobilnym TCL Link Zone za 249 złotych (bez abonamentu jego cena wynosi 299 złotych). Opłata za urządzenie zostanie rozłożona na 24 rat 0% po 10,34 złotych każda (na start zapłacicie za sprzęt tylko 1 złoty).

Na pierwszy rzut oka niniejsza oferta może wyglądać bardzo atrakcyjnie i rzeczywiście taka jest, ale tylko pod warunkiem, że macie już numer w Play, bowiem 25 złotych miesięcznie to cena dla obecnych klientów operatora – nowi klienci będą płacić za ten abonament 45 złotych miesięcznie.

Patrząc na ofertę na internet mobilny w Orange i Plusie nawet 45 złotych za 150 GB jest atrakcyjną propozycją, lecz nowy abonament w Play wypada już blado na tle opcji przygotowanej przez T-Mobile, z której mogą skorzystać wszyscy bez wyjątków i konieczności posiadania już numeru w tej sieci. Zainteresowani?

Tani abonament na internet mobilny w T-Mobile

Otóż T-Mobile oferuje abonament na internet mobilny z pakietem 100 GB za 20 złotych miesięcznie. To kwota po uwzględnieniu rabatów za zgody marketingowe i obsługę elektroniczną (łącznie dają one upust w wysokości 10 złotych miesięcznie). Umowa, podobnie jak w Play, jest podpisywana na 24 miesiące, a po wykorzystaniu całego dostępnego pakietu GB prędkość transmisji jest ograniczana (w T-Mobile do 16 kb/s, w Play do 1 Mbit/s).

Propozycja T-Mobile ma jeszcze tę przewagę nad nową ofertą Play, że magentowy operator nie pobiera opłaty aktywacyjnej, podczas gdy u fioletowego wynosi ona 50 złotych. Jeden i drugi podniesie natomiast abonament o 10 złotych po upływie 24 miesięcy, jeśli klient nie przedłuży lub nie wypowie umowy i przejdzie ona na czas nieoznaczony.