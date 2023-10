Czy Twoja strona internetowa działa najszybciej w Polsce?

To dobre pytanie, na które stara się odpowiedzieć nowy projekt społecznościowy – webspeed.pl. Za cel, webspeed stawia sobie badanie polskiego Internetu i dostarczanie historycznych danych na temat szybkości odpowiedzi strony.

Szybkość witryny ma znaczenie

Trzeba wiedzieć, że szybkość strony ma kluczowe znaczenie dla doświadczenia użytkownika i sukcesu witryny w sieci. W erze instant, użytkownicy oczekują błyskawicznych odpowiedzi, a każde opóźnienie może mieć wpływ na końcowy odbiór odwiedzanej witryny. Innymi słowy, szybka strona internetowa to nie tylko lepsze doświadczenie dla użytkownika, ale też lepsza widoczność w wyszukiwarce i większe szanse na sukces biznesowy. By wesprzeć takie działania powstał projekt webspeed. Aktywnie sprawdza on już ponad 1,8 mln polskich stron:

W naszej bazie znajduje się aktualnie 2,7 miliona domen, z których 2,3 miliona poprawnie odpowiada na zapytania DNS, natomiast około 1,8 miliona wyświetla unikalne strony. webspeed

Przykład testu szybkości na podstawie domeny webspeed.pl

Możliwość weryfikowania szybkości pozwala właścicielom witryn na dokładną analizę wydajności ich serwisu. Regularne testy prędkości są kluczem do utrzymania strony w optymalnym stanie.

Narzędzia do weryfikacji szybkości strony

W Internecie istnieje wiele serwisów zbudowanych wokół testowania wydajności strony pod różnym kątem, jednak w zasadzie wszystkie oferują sprawdzenie tu i teraz, bez dostępu lub z ograniczonym dostępem do danych historycznych.

Webspeed ma inny pomysł. Po pierwsze projekt skupia się na testowaniu tak zwanego TTFB (Time To First Byte), czyli w uproszczeniu czasu, jaki upływa od momentu wysłania zapytania do serwera przez przeglądarkę internetową aż do otrzymania pierwszego bajtu danych odpowiedzi z serwera.

Po drugie wymusza sprawdzenie strony bez cache (jeśli strona korzysta z takiego rozwiązania). W ten sposób można określić realną szybkość wczytywania strony, bez „wspomagaczy”. Cache stron internetowych służy do przechowywania tymczasowych kopii danych, co pozwala na szybsze ładowanie stron przy kolejnych odwiedzinach. Jego pominięcie pozwala na bardziej wiarygodną ocenę realnej wydajności witryny.

Po trzecie stawia na dane historyczne, czyli na zapis cyklicznych sprawdzań do bazy danych tak, żeby można było mieć do nich dostęp po czasie.

Takie rozwiązanie daje możliwość porównania na wykresie, jak w czasie zmieniała się wydajność witryny i czy nie było z nią innych problemów, np. błędów działania.

Nasze skrypty cyklicznie mierzą czas, w jakim generowany jest index.php znajdujący się pod sprawdzaną domeną. Skupiamy się na czymś, co można sensownie, szybko zmierzyć bez czekania na pełne załadowanie strony (wszystkich jej elementów). webspeed

Rankingi

Projekt wyraźnie rozwija się. Niedawno twórcy webspeed.pl dodali nową podstronę – Rankingi. Obecnie dostępnych jest 5 rankingów, np. „TOP 100 – Strony WordPress per operator”:

Ranking przedstawia sumę wszystkich WordPress-ów wykrytych pod domenami obsługiwanymi przez danego usługodawcę hostingowego. Bierzemy pod uwagę tylko to, co znajduje pod daną domeną, jej stroną główną, nie sprawdzamy subdomen, ani katalogów. webspeed

Ranking „TOP 100 – Strony WordPress per operator” ze strony webspeed.pl

Przykładowo w rankingu WordPress jest nawet 553 tys. stron opartych o system zarządzania treścią WordPress. To, według informacji ze strony webspeed.pl, około 1/3 wszystkich aktywnie sprawdzanych domen w Polsce. Nie odbiegałoby to mocno od danych światowych, szacuje się bowiem, że aż 43,0% stron na świecie pracuje w oparciu o WordPress.

Według danych W3Techs, firmy analizującej rynek IT, we wrześniu 2022 aż 43,0% stron na świecie pracowało w oparciu o WordPress. Z kolei wśród systemów zarządzania treścią WordPress miał udział na poziomie 64,2% – czyli był najpopularniejszym CMS na świecie. wikipedia

Rankingi dają ogólny pogląd na rozkład sił usługodawców hostingowych w Polsce.

Strona główna webspeed.pl i podstrona z dodawaniem propozycji nowych funkcji

Webspeed.pl oferuje wiele ciekawie podanych danych na temat nie tylko szybkości wybranych stron internetowych, ale również samego rynku. Projekt rozwijany jest po godzinach, ale w dzienniku zmian znajdującym się na stronie widać stały rozwój, co jest dobrym prognostykiem i być może przetrwa próbę czasu.

Sprawdzicie swoją domenę? Dajcie znać w komentarzach jakie wyniki uzyskaliście. Twórcy czynnie zachęcają też do dodawania własnych pomysłów na ciekawe rozwiązanie i funkcje.