Od dziś z mBankiem zapłacisz opaską Xiaomi Mi Band 6 NFC

Co raz więcej banków pozwala na płatność opaską Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC. W końcu jest to sprzęt, na który czekało wielu fanów tej marki w Polsce. Teraz do grona firm oferujących płatności zbliżeniowe za pomocą tego smartbanda, dołączył mBank.

Xiaomi Mi Smart Band 6 z NFC zadebiutował w Polsce na początku października

Firma potrzebowała trzech generacji swojej najpopularniejszej inteligentnej opaski, aby wreszcie umożliwić polskim użytkownikom płatności zbliżeniowe. Wcześniejsze wersje sprzętu miały moduł NFC, jednak przydawał się on głównie mieszkańcom Chin: tam był on używany do m.in. opłacania przejazdów komunikacją miejską. Ale to już przeszłość.

Karta mBanku w Fitbit Pay (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Od momentu premiery Mi Smart Band 6 NFC na polskim rynku, Bank Pocztowy oraz fintech ZEN.com oraz Curve umożliwiają użytkownikom kart Mastercard korzystanie z płatności za pomocą nowego smartbanda.

Do powyższej listy dopisujemy mBank

Jak uruchomić płatności zbliżeniowe na Mi Band 6 NFC? Jeżeli mamy już opaskę i jeszcze tego nie zrobiliśmy, pobieramy aplikację „Mi Fit” dostępną w sklepie Google Play oraz AppStore. Następnie wybieramy usługę Xiaomi Pay i wprowadzamy dane karty, którą chcemy płacić. Płatności na obecną chwilę dostępne są dla kart debetowych i kredytowych Mastercard. Następnie wprowadzamy ustawiony PIN w aplikacji i gotowe. Opaska pozwoli nam na płatności zbliżeniowe oraz wypłaty z bankomatów przez najbliższe 24 godziny, jeśli będzie założona.

Jeżeli nie posiadacie konta w mBanku, to nic straconego

Do grupy instytucji finansowych, które umożliwią nam płatności zbliżeniowe za pomocą Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC mają dołączyć wkrótce BNP Paribas, Getin Bank oraz SGB-Bank. Możliwe, że zareagują na ruch mBanku i umożliwią swoim klientom płatności za pomocą opaski jeszcze w tym roku. A jeśli Wasz bank w ogóle nie został wymieniony powyżej, to należy uzbroić się w cierpliwość i czekać.