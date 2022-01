OnePlus oficjalnie pokazał flagowy smartfon OnePlus 10 Pro

Podczas gdy jedni producenci starają się do ostatniej chwili utrzymać w tajemnicy swoje nowe urządzenia (jak Samsung czy Sony), inni jeszcze przed oficjalną prezentacją ujawniają mnóstwo szczegółów na ich temat. Tak zrobiło niedawno Xiaomi, a teraz również OnePlus.

Flagowy smartfon OnePlus 10 Pro oficjalnie pokazany przez producenta

Producenci prawdopodobnie przyzwyczaili się do tego, że na długo przed oficjalną prezentacją nowych smartfonów do sieci przedostają się ich (nie)oficjalne rendery. Bez względu na to, czy sami się do tego przyczyniają, czy dzieje się to wbrew ich woli, trudno jest utrzymać nowe urządzenia w tajemnicy do samego końca. Udało się to tylko w nielicznych przypadkach.

Pierwsze rendery OnePlus 10 Pro wyciekły do sieci już na początku listopada 2021 roku, a dziś design swojego nowego flagowca potwierdził sam producent. Opublikował on bowiem kilka grafik, które ukazują panel tylny smartfona w dwóch wersjach kolorystycznych: zielonej i czarnej.

źródło: OnePlus

Przygotowane przez producenta grafiki sugerują, że tył nadchodzącego flagowca nie zostanie wykończony szkłem i na wysoki połysk. Zapowiada się na to, że panel tylny będzie miał nieśliską, bardziej chropowatą powierzchnię. Niewykluczone, że w ten sposób firma chce nawiązać do kultowej obudowy sandstone, za którą tęsknią najbardziej zagorzali fani marki.

Bardziej niż faktura pokrywy plecków smartfona w oczy rzuca się jednak ogromna wyspa z trzema aparatami, która zachodzi na boczną krawędź, podobnie jak wyspa w serii Galaxy S21. Jest jednak ona znacznie większa niż we flagowcach Samsunga, ale prawdopodobnie nieprzypadkowo – w końcu musiało się na niej zmieścić logo Hasselblad oraz dwie spore matryce.

Specyfikacja OnePlus 10 Pro obejmować ma bowiem obejmować następujący zestaw aparatów na panelu tylnym: główny 48 Mpix z OIS + 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 8 Mpix teleobiektyw z 3,3x zoomem optycznym. Obok nich znajdzie się efektowny pierścień doświetlający i zapewne kilka dodatkowych czujników, zapewniających lepsze efekty pracy aparatów.

źródło: OnePlus

Producent potwierdził też, że jego najnowszy, topowy smartfon OnePlus 10 Pro zostanie wyposażony w platformę mobilną Snapdragon 8 Gen 1. Nieoficjalnie mówi się natomiast, że na jego pokładzie znajdzie się również m.in. do 12 GB LPDDR5 RAM, do 256 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1, akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla 80 W ładowania przewodowego i 50 W indukcyjnego oraz 6,7-calowy ekran o rozdzielczości WQHD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz.

Oficjalna premiera OnePlus 10 Pro zaplanowana jest na 11 stycznia 2022 roku w Chinach. Flagowiec trafi do sprzedaży w innych krajach dopiero kilka miesięcy później, najwcześniej w okolicach kwietnia br.