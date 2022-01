Mercedes Vision EQXX to przełom w świecie elektryków

Producent ze Stuttgartu zaprezentował samochód elektryczny, który jak najbardziej można określić przełomowym. Mercedes Vision EQXX to zestaw naprawdę nowoczesnych technologii, a także zasięg przekraczający 1000 km.

Najbardziej wydajny pojazd w historii firmy

Jeszcze przed oficjalną premierą mogliśmy dowiedzieć się, że Mercedes Vision EQXX będzie najważniejszych samochodem w historii firmy. Co to dokładnie oznacza? Przede wszystkim wydajność układu elektrycznego na poziomie 95%, co jest jednym z kluczowych czynników, umożliwiających osiągnięcie niskiego zużycia energii, a więc także świetnego zasięgu na jednym ładowaniu.

To właśnie dzięki zasięgowi jest naprawdę głośno o modelu Vision EQXX. Ma on bowiem przejeżdżać ponad 1000 km na jednym ładowaniu, co w świecie elektryków jest rewelacyjnym wynikiem. Dla porównania, Mercedes EQS oferuje 730 km zasięgu, a Tesla Model S w sprzyjających warunkach ma przejechać około 650 km.

Oczywiście zasięg nowego elektryka ze Stuttgartu wynika m.in. ze stosowania sporego akumulatora o pojemności prawie 100 kWh, ale to tylko jedna z kilku składowych. Po pierwsze, udało się osiągnąć współczynnik oporu powietrza (Cd) na poziomie 0,17. Po drugie, mamy do czynienia z dość lekkim, jak na elektryka, autem – około 1750 kg. Skoro już wspomnieliśmy o akumulatorze, to dzięki technologii zaczerpniętej z Formuły 1 zajmuje on około 50% mniej miejsca niż akumulator w Mercedesie EQS.

Wrażenie robi jeszcze bardzo niskie zapotrzebowanie na energię – poniżej 10 kWh na 100 km. Większość elektryków jeżdżących po drogach jest chwalonych, gdy potrzebują około 20 kWh.

Nie wszystkie wyniki są imponujące

Mercedes Vision EQXX wygląda jak sportowy samochód, który mógłby konkurować chociażby z Porsche Taycan. Cóż, przyspieszenie do pierwszej „setki” czy wysoka prędkość maksymalna nie była tutaj priorytetem. Nie będzie więc chyba żadnym zaskoczeniem, że kierowca do dyspozycji otrzymuje tylko 205 KM.

Opisywany samochód nie jest też dużym autem. Jego wymiary zbliżone są do nowej klasy C. Ma on dokładnie 4,63 m długości, a rozstaw osi wynosi 2,8 metra. Dwie dorosłe osoby z pewnością znajdą sporo przestrzeni w środku, gdy usiądą na przednich fotelach. Trudno jednak dokładnie ocenić, jak sytuacja wygląda z tyłu – wyraźnie opadający dach może, ale nie musi, zapowiadać mniej komfortową podróż dla wysokich pasażerów.

Mercedes Vision EQXX wyposażony jest również w panele na dachu, które w optymalnych warunkach mają zapewnić dodatkowe 25 km zasięgu. Z ciekawszych rozwiązań należy jeszcze wymienić 47,5-calowy ekran z przodu o rozdzielczości 8K, a także zastosowanie sztucznej inteligencji.

Trudno stwierdzić, kiedy Mercedes Vision EQXX trafi na publiczne drogi i jak będzie różniła się wersja produkcyjna od zaprezentowanego właśnie konceptu. Obecnie w tej kwestii nie poznaliśmy żadnych konkretnych informacji.