Motorola moto g71 5G z ekranem OLED dostępna w Polsce. Jaka cena?

Motorola zaczyna 2022 rok od wprowadzenia na polski rynek nowego modelu z serii moto g. Do sprzedaży trafił dziś smartfon Motorola moto g71 5G, który może pochwalić się wyświetlaczem OLED, ale nie tylko. Co jeszcze oferuje i ile kosztuje w Polsce?

Motorola moto g71 5G dostępna w Polsce. Jaka cena?

Nowa generacja serii moto g została zaprezentowana oficjalnie 18 listopada 2021 roku i powoli producent wprowadza do sprzedaży kolejne modele z tej rodziny. Na pierwszy ogień poszły moto g31 oraz świetnie wyposażona moto g200 w baaardzo atrakcyjnej cenie. Teraz natomiast do sklepów w Polsce trafiła moto g71 5G.





źródło: Lenovo

Smartfon może się pochwalić ekranem OLED o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9), który niestety odświeża obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz. Producent zapewne nie zdecydował się na wyższą (90 Hz czy nawet 120 Hz), ponieważ w modelu w takiej cenie musiał pójść na pewne kompromisy.

Sercem nowej Motki jest procesor Qualcomm Snapdragon 695 2,2 GHz ze zintegrowanym modemem 5G. Towarzyszy mu 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, podczas gdy energię do działania dostarcza smartfonowi akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 30 W. Co ważne, szybka ładowarka znajduje się w pudełku, podobnie jak etui ochronne.

Smartfon moto g71 5G może się również pochwalić przyzwoitym zapleczem fotograficznym. Na jego przodzie znajduje się aparat o rozdzielczości 16 Mpix z pikselami wielkości 1,0 µm i przysłoną f/2.2, natomiast na tyle zestaw 50 Mpix (f/1.8; 1,28 µm) z PDAF + 8 Mpix (f/2.2; 1,12 µm) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 118° (służy on też do wykrywania głębi) + 2 Mpix (f/2.4; 1,75 µm) do zdjęć makro.





źródło: Lenovo

Ponadto moto g71 5G oferuje czytnik linii papilarnych, radio FM, moduł NFC, pojedynczy głośnik z dźwiękiem Dolby Atmos, dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon pracuje na Androidzie 11 (z zestawem narzędzi My UX i nagrodzonymi zabezpieczeniami ThinkShield for Mobile), ma wymiary 161,19×73,87×8,49 mm i waży 179 gramów. Ponadto jego obudowa jest odporna na przypadkowe zachlapania.

Cena moto g71 5G w Polsce została ustalona na 1399 złotych. Klienci kupią go na oficjalnej stronie Motoroli oraz u operatorów sieci Play i Plus. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: czarna Iron Black, zielona Neptune Green i niebieska Arctic Blue.