Ten tablet wygląda jak iPhone 14 XXXL

Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałby tablet iPhone 14? Jeżeli tak, to właśnie możecie zobaczyć. Jeden z chińskich producentów zaanonsował właśnie model, który czerpie garściami z designu smartfona Apple.

Tablet DOOGEE T10 ma coś z iPhone’a 14

Podobieństwa nie sposób nie zauważyć, szczególnie że element, rozpowszechniony już przez iPhone’a 13, rzuca się w oczy jako pierwszy. DOOGEE, zapewne nieprzypadkowo, zdecydowało się – nie bójmy się użyć tego określenia – po prostu skopiować sposób ułożenia dwóch aparatów na panelu tylnym. Podobnie jak w iPhone 14 są one ułożone po skosie.

DOOGEE nie jest jednak jedynym, chińskim producentem, który „zainspirował” się smartfonami Apple. To wręcz (niechlubna) tradycja, że wkrótce po premierze nowych iPhone’ów na rynku pojawiają się smartfony, które są nimi „zainspirowane”. Jak jednak widać na załączonym powyżej obrazku – nie tylko smartfony, bo Chińczycy nie mają oporów przed stosowaniem podobnych zabiegów stylistycznych również w tabletach.

źródło: DOOGEE

Specyfikacja DOOGEE T10

Podczas gdy producent ujawnił już przed rynkową premierą design swojego najnowszego urządzenia, to nie podał kompletnej listy parametrów tego sprzętu. Z drugiej strony informacje, które zdradził, wskazują, że będzie to atrakcyjnie wyposażony tablet (który dodatkowo może kusić klientów podobieństwem do iPhone’a 14).

DOOGEE T10 zaoferuje wyświetlacz Fullview o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości Full HD+ 1920×1200 pikseli, który otoczą nieprzesadnie grube ramki, a na dodatek symetryczne. No i (na szczęście) bez notcha, jak w iPhonie 14, za to z certyfikatem TÜV Rheinland, świadczącym o tym, że ekran jest bezpieczny dla oczu.

Na pokładzie pierwszego tabletu marki DOOGEE znajdzie się też 8 GB RAM, jednak użytkownik będzie mógł zyskać dodatkowe 7 GB pamięci operacyjnej, która zostanie wydzielona z zasobów pamięci wbudowanej (typu UFS). A tej ma być 128 GB. W urządzeniu nie zabraknie też miejsca na kartę microSD o pojemności do 1 TB. Całość zasili akumulator o pojemności 8300 mAh.

Cena, dostępność

Tablet DOOGEE T10 jest już dostępny w oficjalnym sklepie marki DOOGEE na platformie AliExpress, lecz jeszcze nie została podana jego cena, ponieważ światowa premiera odbędzie się dopiero 1 listopada 2022 roku. Do 12 listopada potrwa premierowa sprzedaż, w trakcie której DOOGEE najpewniej będzie sprzedawać swój sprzęt w obniżonej cenie.