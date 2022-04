Pinterest nie lubi denialistów klimatycznych. Rozdaje bany aż miło popatrzeć

Denialiści klimatyczni, strzeżcie się! Od dziś macie w internecie o jedno miejsce mniej, gdzie możecie udostępniać fałszywe informacje o zmianach zachodzących na naszej planecie.

Pinterest mówi „nie” fałszywym informacjom

Możliwe, że nazwa tej platformy społecznościowej niewiele wam mówi. Nic dziwnego – Pinterest nie jest najpopularniejszym serwisem w polskim internecie. Głównym założeniem portalu jest tworzenie czegoś przypominającego „cyfrową tablicę korkową”. Użytkownicy zapisują znalezione grafiki pod odpowiednimi kategoriami w celu inspirowania się lub dzielenia ładnymi rzeczami. Na szczęście od dziś nie będziecie mogli inspirować się ani motywować fałszywymi wiadomościami dotyczącymi klimatu.

Od dziś Pinterest zaczyna walkę z denialistami klimatycznymi

Pinterest wierzy w kultywowanie zaufanej i prawdomównej przestrzeni dla tych, którzy korzystają z naszej platformy. Ten odważny krok jest rozwinięciem naszych wytycznych, które wprowadziliśmy w 2017 roku, by walczyć z dezinformacją o publicznej służbie zdrowia . Od tego czasu wytyczne są aktualizowane w miarę pojawiania się kolejnych problemów. Rozszerzona polityka dotycząca dezinformacji o klimacie jest kolejnym krokiem w wysiłkach Pinteresta z dezinformacją i tworzeniem bezpieczniej przestrzeni w sieci. Sarah Bromma, Dyrektorka ds. polityki w Pinterest

Jeżeli więc chcielibyście dzielić się na Pintereście informacjami o tym, jak emitowany przez człowieka dwutlenek węgla nie ma znaczenia, lub nie ma dowodów na to, że globalne ocieplenie jest wynikiem ludzkiej działalności, albo nauka nie jest pewna co do zmian klimatycznych, to od dziś platforma będzie usuwać tego typu treści.

To samo tyczy się reklamodawców, którzy muszą stosować się do nowych wytycznych. Zaktualizowana polityka portalu zakazuje banerów zawierających teorie spiskowe, fake newsy i dezinformację o zmianach klimatu.

Zmiana wprowadzona przez Pinteresta koreluje z zauważalnym wzrostem zainteresowaniem na portalu tematów dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz środowiska naturalnego. Przez ostatni rok hasło „porady zero waste” zaliczyło sześciokrotny wzrost w liczbie wyszukiwań, „pomysły na recykling ubrań” to zmiana o 200% w górę, „dekoracje domowe z recyklingu” – 95%, a „styl życia zero waste” – 64%.

Jako że osobiście nie jestem klimatologiem z wykształcenia, polecam Wam weryfikować wiedzę u sprawdzonych źródeł i unikać szerzenia bzdur o smugach chemicznych i globalnych ochłodzeniach. Jeżeli chcecie sprawdzonych informacji od ludzi, którzy całe dorosłe życie poświęcają klimatologii to zajrzyjcie na wspomniany powyżej portal Nauka o Klimacie. Obejrzyjcie też zamieszczony powyżej krótkometrażowy film dokumentalny „Można Panikować”. Na edukację nigdy nie jest za późno.