WIADOMOŚĆ DNIA: aukcja 5G zakończona, operatorzy zdobyli swoje częstotliwości

Aż chce się krzyknąć: NARESZCIE! Pierwsza aukcja 5G została anulowana, a na ogłoszenie drugiej musieliśmy poczekać aż do grudnia 2022 roku. Dziś, blisko rok później, zakończyła się pomyślnie dla wszystkich operatorów, którzy wzięli w niej udział. Każdy zdobył osobne pasmo częstotliwości.

Aukcja 5G pomyślnie zakończona

Podczas gdy prawie cała Polska żyje jeszcze niedzielnymi wyborami do Sejmu i Senatu, na naszych oczach dzieje się jeszcze inna historia – otóż Urząd Komunikacji Elektronicznej rozstrzygnął aukcję częstotliwości od samego początku dedykowanych technologii 5G. Dwa dni temu UKE poinformował, że żaden operator nie złożył oferty na blok A (który określa się „najgorszym” z uwagi na największe ograniczenia go dotyczące). Za blok B i C zaoferowano po 468180000 złotych, a za blok D – 477544000.

Nie były to jednak ostateczne oferty – dzień później dowiedzieliśmy się, że ostatecznie znalazł się chętny na blok A, który zaproponował za niego 450 mln złotych, czyli tyle, ile wynosiła cena wywoławcza. Najwyższa oferta na bloki B i C opiewała na 487095000 złotych w każdym przypadku, a za blok D jeden z operatorów zadeklarował zapłacić 496837000 złotych.

Aukcja 5G przebiegła bardzo sprawnie – dziś Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił jej rozstrzygnięcie po 3 dniach i 17 rundach. Dziś też oficjalnie dowiedzieliśmy się, że blok A przypadnie Plusowi, blok B – Play, blok C – Orange, a blok D – T-Mobile. Nieoficjalnie wiedzieliśmy to natomiast już od wczoraj. Łącznie aukcja 5G przyniesie budżetowi państwa ponad 1,9 mld złotych.

Kiedy ruszy „prawdziwe 5G” w Polsce?

Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, że teraz z urzędu wszczęte zostanie postępowanie ws. wydania decyzji rezerwacyjnych, które powinno zakończyć się w pierwszych dniach grudnia wydaniem czterech rezerwacji. Po ich doręczeniu operatorzy od razu mogą dysponować przyznanymi częstotliwościami i ubiegać się o pozwolenia radiowe. Jednocześnie UKE zastrzega, że po otrzymaniu decyzji o przyznaniu częstotliwości operatorzy będą mieli 14 dni na dokonanie płatności, aczkolwiek nie powinno być z tym problemu.

Jako że aukcja 5G została zakończona, teraz Urząd Komunikacji Elektronicznej skupi się na przetargu na pasmo 700 MHz – niedługo mają zostać opublikowane jego założenia.