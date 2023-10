Ten tablet Della to mały zawodnik o dużej wytrzymałości

Tablet nie każdemu musi kojarzyć się z elektronicznym urządzeniem, którego domyślnym środowiskiem jest szkoła lub kanapa. Dla niektórych to poręczne narzędzie przydatne w pracy. Nowy Dell Latitude to sprzęt skierowany do osób, które potrzebują na co dzień wytrzymałego towarzysza na 8 godzin lub więcej.

Tablet, który łatwo się nie poddaje

Dell chwali się, że Latitude 7030 to „to najlżejszy na świecie 10-calowy, w pełni wytrzymały tablet z systemem Windows”. Oczywiście lekkość w tym przypadku to pojęcie względne. Typowy iPad czy inny MatePad ważą mniej niż 500 gramów – tymczasem tablet Della zbliża się bardziej do granicy 1 kg. Tak potężna masa własna nie wzięła się jednak znikąd.

Latitude 7030 Rugged Extreme (Źródło: Dell)

Konstrukcja Latitude 7030 Rugged Extreme jest w stanie przetrwać bardzo niesprzyjające warunki, co potwierdzają spełniane przez konstrukcję normy IP65 oraz MIL-STD 810. Urządzeniu niestraszne zatem upadki ze 120 cm, temperatury od -30 do +60 ∘C, pył czy strumień wody.

Oczywiście równie ważna jest dziś ochrona tego, co znajduje się na dysku urządzenia. Urządzenie wyposażono więc w moduł TPM 2.0 Control Vault, kamerę na podczerwień wspierającą logowanie za pomocą Windows Hello, skaner linii papilarnych, zaślepki na aparaty czy czytnik kart zbliżeniowych.

Dell do zadań specjalnych

Pozostając w klimacie sprzętowym – Latitude 7030 pracuje pod kontrolą procesora Intel Core i7 12. generacji wraz z GPU Iris Xe. Maksymalny rozmiar RAM-u oraz pamięci wewnętrznej, jaki możemy dobrać do urządzenia to kolejno 32 GB oraz 2 TB. Od strony łączności można liczyć natomiast na moduł Wi-Fi 6E, GPS czy 5G z obsługą prywatnych sieci w tej technologii.

Źródło: Dell

Wracając również do kwestii rozmiarów tabletu – 10-calowy sprzęt używa dokładnie 10,1-calowego panelu o rozdzielczości WUXGA (1920 x 1200 pikseli). Tam, gdzie w ramach bezpieczeństwa wymagana jest praca w rękawiczkach, urządzenie zapewnia wysoką czułość umożliwiającą obsługę ekranu bez zdejmowania akcesoriów ochronnych.

Ciekawostką jest natomiast zastosowany akumulator. Latitude 7030 Extreme Rugged ma bowiem dwa akumulatory o łącznej pojemności 36 Wh, które można wyjąć w trakcie pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu można w locie podmienić rozładowane baterie na naładowane, a tablet nie wymaga restartu pod koniec takiej operacji.

Wisienką na torcie jest garść akcesoriów, które współpracują z Latitude 7030 Extreme Rugged. Wśród nich można znaleźć: rysik pasywny z dedykowanym uchwytem w obudowie, odłączaną klawiaturę z podświetleniem (również o odporności IP65) oraz obrotowy pasek do przymocowania tabletu do nadgarstka. Za pomocą aplikacji Rugged Control Center można też zaprogramować dwa przyciski sprzętowe umieszczone na urządzeniu.

Dell Latitude 7030 Extreme Rugged trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku. Cena nie została jeszcze podana, jednak z pewnością będzie zależna od skali zamówienia – nie ulega bowiem wątpliwości, że ten tablet skierowany jest przede wszystkim do firm, które potrzebują niezawodnego i wytrzymałego sprzętu dla swoich pracowników.