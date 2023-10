Ogromna paczka internetu od Orange. Zgarnij nawet 5000 GB

Użytkownicy smartfonów potrzebują coraz więcej internetu. Właśnie dlatego promocje takie jak ta przygotowana teraz przez Orange powinny ucieszyć wiele osób. Dzięki nowej ofercie pomarańczowego operatora można zgarnąć za darmo nawet 5000 GB. Jak to zrobić?

Dwie promocje na darmowe GB w Orange

Orange zdecydowało się na wprowadzenie dwóch promocji, które w sumie pozwolą zyskać klientom nawet 5000 GB. Tak, to nie jest błąd. Pomarańczowy operator przygotował naprawdę ogromną paczkę dodatkowych danych. Warto jednak podkreślić, że nie każda osoba, która związana jest z tym operatorem, może zgarnąć dodatkowy internet. Dla kogo jest ta oferta?

Nowa oferta promocyjna skierowana jest do klientów Orange na kartę, którzy mają aktywowaną usługę „Rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu + pakiet GB + 5G pass” w wersji cyklicznej miesięcznej za 35 złotych lub 39 złotych. Pierwszą z ofert, z której można skorzystać, jest „4800 GB za darmo przez rok”. W rzeczywistości jest to 12 paczek po 400 GB każda. Włączają się one po aktywacji usługi oraz po każdorazowym odnawianiu jej w następnych miesiącach.

Kolejną promocją, dzięki której klienci Orange mogą zyskać „brakujące” 200 GB, jest „Bonus za zgodę”. Mogą z niej skorzystać wszyscy użytkownicy oferty na kartę. Ta oferta jest jednak jednorazowa, a bonus ważny przez 31 dni. Włączenie tej paczki internetu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowych.

fot. Henning_W / Pixabay

Jak skorzystać z oferty?

Aby włączyć pakiet „4800 GB za darmo przez rok” wystarczy zarejestrować się w promocji za pomocą SMS-a o treści 4800GB wysłanego na numer 811. Rejestracja możliwa jest również za pomocą aplikacji Mój Orange. Promocja trwa do 31 stycznia 2024 roku.

Kolejnym krokiem jest aktywacja cyklicznej usługi „Rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu + pakiet GB” na 31 dni. Usługę Bez limitu z pakietem 25 GB można włączyć na dwa sposoby:

w wersji na próbę za 15 złotych SMS-em o treści START CYKL pod numer 813,

w wersji standardowej za 35 złotych SMS-em o treści AKT35 CYKL pod numer 630, kodem USSD *101*2*35# lub za pomocą apki Mój Orange.

Z kolei, żeby skorzystać z „Bonusu za zgodę” wystarczy wysłać SMS o treści TAK pod bezpłatny numer 80290. W zamian za 200 GB Orange będzie zasypywać Was informacjami o najnowszych promocjach i ofertach. Ta akcja trwa do odwołania.

Regulamin promocji „4800 GB za darmo przez rok” (PDF)

Regulamin usługi promocyjnej „Bonus za zgodę” (PDF)