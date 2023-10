Kiedy Max zastąpi HBO Max w Polsce? Pojawił się konkretny termin

Nowy serwis o nazwie Max, który zastąpił HBO Max, jest już dostępny w Stanach Zjednoczonych od 23 maja 2023 roku. Sprawujący nad nim pieczę Warner Bros. Discovery zamierza wprowadzić swoją nową platformę również w innych krajach. Właśnie dowiedzieliśmy się, kiedy możemy spodziewać się uruchomienia jej w Polsce.

Kiedy Max zastąpi HBO Max w Polsce?

Podczas MIPCOM CANNES Gerhard Zeiler i Leah Hooper z Warner Bros. Discovery przedstawili plan udostępnienia nowej platformy o nazwie Max w Europie. Zapowiedzieli, że nowy serwis zastąpi HBO Max w 22 państwach na Starym Kontynencie już wiosną 2024 roku. Konkretniej poinformowali, że nastąpi to w krajach skandynawskich, na Półwyspie Iberyjskim, w Hiszpanii, Holandii i Europie Środkowo-Wschodniej.

źródło: Max PR

Następne w kolejce są Belgia i Francja, gdzie HBO Max do dziś nie jest dostępny. Co ciekawe, we wszystkich krajach Beneluksu Max ma funkcjonować jako HBO Max, gdyż markę Max używa już holenderski nadawca Omroep MAX i zagroził on podjęciem kroków prawnych, gdyby Warner Bros. Discovery zdecydował się wprowadzić do krajów Beneluksu serwis Max.

Choć Polska nie została wymieniona z nazwy, to portal Wirtualne Media twierdzi, iż znajduje się ona na liście krajów, w których nowy serwis Max zastąpi HBO Max wiosną 2024 roku. Na stronie pomocy, w sekcji dotyczącej platformy Max, widnieje jedynie informacja, iż aktualnie jest ona dostępna wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i w planach jest wprowadzenie jej w innych krajach w 2024 roku.

Jakie treści zaoferuje Max?

Leah Hooper ogłosiła, że Max będzie transmitował na żywo i na żądanie wydarzenia sportowe w Europie z portfolio praw Eurosportu, a także relacje z letnich igrzysk olimpijskich, które odbędą się w 2024 roku w Paryżu. Ponadto w ofercie znajdą się produkcje HBO, Warner Bros. Pictures, z uniwersum DC oraz Discovery+.

6.5 Ocena

W Polsce sytuacja jest jednak dość skomplikowana, ponieważ oprócz HBO Max w kraju nad Wisłą funkcjonują też platformy Player i vod.pl oraz TVN24 Go – wszystkie należą do konglomeratu Warner Bros. Discovery. Nie wiadomo, co się z nimi stanie po wprowadzeniu serwisu Max.

Na koniec warto jeszcze przypomnieć, że w Stanach Zjednoczonych klienci mogą wykupić jeden z trzech pakietów: Max Ad-Lite z reklamami za 9,99 dolarów miesięcznie lub 99,99 dolarów za rok (2 urządzenia, 1080p), Max Ad Free bez reklam za 15,99 dolarów miesięcznie lub 149,99 dolarów za rok (2 urządzenia, 1080p, możliwość pobrania 30 wideo) oraz Max Ultimate Ad Free za 19,99 dolarów miesięcznie bądź 199,99 dolarów za rok (4 urządzenia, 4K z Dolby Atmos, możliwość pobrania 100 wideo).