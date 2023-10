Nowość w Plusie – subskrypcja z Disney+ w cenie i Tidal na rok w prezencie

Plus wprowadził spore zmiany w ofercie na kartę. Nowa usługa sprawi, że klienci nie będą musieli już pamiętać o doładowaniach swojego konta. To jednak nie wszystko. Można zyskać Disney+ oraz nawet rok dostępu do serwisu Tidal w prezencie. Jakie są szczegóły tej oferty?

Subskrypcja w ofercie na kartę

Wybór oferty na kartę do tej pory wiązał się z koniecznością pamiętania o doładowaniu konta. Operator sieci Plus informuje, że wprowadza teraz możliwość połączenia swojego konta abonenckiego z kartą płatniczą, dzięki czemu, zamiast kupować doładowania, można płacić za pomocą subskrypcji.

Klienci mogą wybierać pomiędzy trzema wariantami takiego rozwiązania przygotowanego przez operatora. Najtańsza z subskrypcji w ofercie na kartę wiąże się z miesięczną opłatą w wysokości 30 złotych. W zamian klienci otrzymają rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, 5,75 GB danych w roamingu w UE, paczkę 30 GB internetu w kraju oraz możliwość zgarnięcia nawet 1500 GB w ramach promocji. Wariant droższy o 5 złotych miesięcznie oferuje więcej, bo 40 GB internetu w Polsce i 6,71 GB w roamingu do UE. Dodatkowo użytkownicy mogą zyskać roczny dostęp do Tidal za darmo.

Najdroższy pakiet w ofercie subskrypcyjnej Plusa kosztuje 45 złotych miesięcznie, ale tylko do 7 listopada br. Później jego cena wzrośnie do 55 złotych miesięcznie. Klienci, którzy zdecydują się na jego wybór, mogą liczyć na comiesięczny pakiet 45 GB danych w kraju, 8,63 GB w roamingu w UE, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do serwisu Disney+ w cenie. Ponadto użytkownicy wybierający ten pakiet mogą skorzystać z dwóch promocji i zgarnąć dzięki nim roczny dostęp do serwisu Tidal oraz nawet 2000 GB internetu.

źródło: Plus

Jak włączyć nową usługę w Plusie?

Uruchomienie dostępu do subskrypcji w Plusie jest bardzo proste. Wystarczy posiadać aktywny numer Plusa na Kartę oraz pobrać aplikację iPlus i zalogować się do swojego konta. Następnie należy w zakładkach Subskrypcje wybrać interesujący pakiet, a na koniec dodać dane karty płatniczej, z której pobierana ma być comiesięczna opłata.

Warto dodać, że niezależnie od tego, który pakiet wybierzecie, niewykorzystane GB nie przepadają – można je wykorzystać tak długo, jak jest włączona subskrypcja. Dodatkowo Plus przypomina, że usługa subskrypcji daje dostęp do wszystkich korzyści oferty na kartę. W dowolnym momencie można zasilić konto lub włączyć dodatkowe usługi.