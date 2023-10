Aukcja 5G w toku! Operatorzy licytują się o najlepsze częstotliwości

Aukcja 5G w Polsce to telenowela, która towarzyszy nam od 2020 roku. Po kilku miesiącach została anulowana, ze względu na pandemię. W czerwcu 2023 roku wróciliśmy do tematu, a teraz operatorzy oficjalnie przystąpili do licytacji.

Aukcja 5G – ruszyła licytacja

22 czerwca 2023 roku, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Jacek Oko, ogłosił rozpoczęcie aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z zakresu częstotliwości 3400-3800 MHz. Operatorzy mieli czas na składanie ofert wstępnych do 8 sierpnia.

źródło: Polkomtel

Przedmiotem aukcji 5G są cztery bloki o szerokości 100 MHz każdy (3400-3500 MHz, 3500-3600 MHz, 3600-3700 MHz i 3700-3800 MHz), a cena wywoławcza każdego z nich została ustalona na 450 milionów złotych. Przystąpili do niej czterej operatorzy: Play, Plus, Orange i T-Mobile.

Wojciech Jabczyński, rzecznik sieci Orange, przypomniał o aukcji 5G na Twitterze. Poinformował o rozpoczęciu licytacji częstotliwości docelowych.

Wszystkie 👀 skierowane na wielką politykę, a dziś ruszyła długo oczekiwana aukcja na docelowe częstotliwości dla #5G. Liczymy na jej szybki i sprawny przebieg. — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) October 16, 2023

Możesz śledzić licytację dzięki aktualizacjom UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie informował o postępach licytacji za pomocą klasycznych kanałów. Wpisy można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz twitterowym profilu Urzędu.

Informacja o najwyższych zadeklarowanych kwotach (aukcja na 4 rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz) po dniu aukcyjnym nr 1 https://t.co/H989bfIat2 — UKE (@UKE_GOV_PL) October 16, 2023

Zgodnie z najnowszą aktualizacją, najwyższe zadeklarowane kwoty wyniosły:

na blok B – 468 milionów złotych,

na blok C – 468 milionów złotych,

na blok D – 477 milionów złotych.

Na blok A nie było do tej pory żadnych ofert.

Następna dawka informacji pojawi się w BIP zapewne w okolicach godziny 18:00.

Wylicytowane pasma zostaną oddane operatorom po zakończeniu wszystkich rund aukcji. Całkiem możliwe, że jeszcze przed końcem roku sieci będą mogły podejmować konkretne działania w kierunku uruchamiania komercyjnych stacji na zarezerwowanych pasmach. To o tyle ważne, że zgodnie z ostatnimi badaniami prędkości internetu 4G i 5G w Polsce… zmniejszyły sie.