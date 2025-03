Smartfon Poco M7 5G zaprezentowany. Widać postęp

Smartfon Poco M7 5G doczekał się oficjalnej premiery – póki co w Indiach. Dzięki temu znamy już jego pełną specyfikację i ceny, które – bez zaskoczenia – nie należą do wysokich. Wyraźnie widać kilka poprawek względem modelu poprzedniej generacji.

Poco M7 5G to tani smartfon, ale z całkiem interesującą specyfikacją, bo też jest to właściwie bliźniak modelu Redmi 14C 5G zaprezentowanego w styczniu 2025 roku. Do wyświetlania obrazu służy tu naprawdę spory, bo 6,88-calowy ekran. Cechuje się częstotliwością odświeżania 120 Hz, ale też – niestety – tylko rozdzielczością HD+ i jasnością, która nie przekracza 600 nitów.

Część frontu dla siebie zabiera jeszcze aparat 8 Mpix (f/2.0). Z tyłu natomiast zainstalowany został sensor Sony IMX852 o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8), więc można oczekiwać całkiem przyzwoitej jakości zdjęć – nie tylko w całkowicie sprzyjających warunkach oświetleniowych.

Wielkim atutem nie będzie też wydajność, choć procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 w parze z maksymalnie 8 GB RAM typu LPDDR4X może zaoferować płynne działanie systemu. Ten ostatni to HyperOS bazujący na Androidzie 14. Dopełnieniem całości w tym kontekście jest wewnętrzny magazyn danych UFS 2.2 o pojemności 128 GB.

Smartfon Poco M7 5G pozwoli również skorzystać z łączności 5G, dwuzakresowego Wi-Fi oraz Bluetooth, a akumulator o pojemności 5160 mAh nie powinien wymagać codziennego ładowania. A skoro już przy tym jesteśmy – uzupełnianie energii może odbywać się z mocą maksymalnie 18 W.

