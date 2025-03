AI Overviews w Polsce? Google testuje wyniki wyszukiwania

Wszystko wskazuje na to, że Google testuje w Polsce wyniki wyszukiwania pod kątem AI Overviews. Dotarliśmy do informacji, z których wynika, że pierwszym osobom zaczęło pojawiać się podsumowanie generowane przez językowe modele sztucznej inteligencji.

Czym jest AI Overviews?

Gwoli przypomnienia, AI Overviews to generowane przez sztuczną inteligencję krótkie podsumowanie tematu lub zawężona odpowiedź na jakieś pytanie. Językowy model sztucznej inteligencji bada zapytanie użytkownika, przekształca je na wektory, a następnie porównuje z tym, co ma w bazie. W kolejnym kroku generuje odpowiedź, która jest bardziej lub mniej zgodna z rzeczywistością (AI zdarza się halucynować, więc warto weryfikować odpowiedzi).

AI Overviews to rozwiązanie Google, które w wyszukiwarce internetowej proponuje je na samej górze wraz z linkami do źródeł, gdzie użytkownik może poszerzyć swoją wiedzę. Najczęściej wyniki AIO pojawiają się na zapytania z tzw. „długiego ogona”, czyli zawierające co najmniej 3-4 słowa. AI Overviews prowadzi często do tzw. „zero click search”, czyli wyszukiwań niepowodujących kliknięcia linku, a niezbędnych informacji możesz dowiedzieć się nie wychodząc z wyszukiwarki.

Podsumowanie AI Overviews (źródło: Bartłomiej Jakubowski | SEO/SEM Polska na Facebooku)

AI Overviews w Polsce

Dotychczas AI Overviews nie było dostępne w Polsce i nie wiadomo było czy, a jeżeli tak, to kiedy zostanie wprowadzone. Jak się jednak okazało, testowane są wyniki wyszukiwań wraz z odpowiedziami od AI. Sekcja nazywa się „Przegląd od AI” i oferuje najważniejsze informacje związane z zadanym pytaniem o to, co widzimy na screenie powyżej, a także kolumnę z trzema linkami, które na pierwszy rzut oka przypominają obecne wyniki wyszukiwania z tytułem oraz opisem.

Z informacji, do których dotarliśmy, wynika, że na ten moment AI Overviews pokazuje się jedynie nielicznym i trudno jest odtworzyć wynik. Podsumowania generowane przez sztuczną inteligencję pojawiają się na frazy czysto informacyjne, ale niewykluczone, że w przyszłości będą również dostępne na frazy sprzedażowe bądź mocno powiązane z jakimś brandem.

Specjaliści spodziewali się pierwszego wdrożenia AI Overviews dopiero pod koniec 2025 roku, ale Google przystąpiło do prac szybciej. Być może w najbliższych tygodniach lub miesiącach przegląd od AI będzie dostępny na większą skalę.