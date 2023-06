Procesor z iPhone’a 14 ustępuje budżetowcom. Jakim cudem?

Jak to możliwe, że smartfon za 5 tysięcy złotych może być w jakimkolwiek aspekcie gorszy od telefonu, który kosztuje kilka razy mniej? Odpowiedzią są nowe układy mobilne Snapdragon 4 Gen 2 i przejście na niższą litografię.

Co nowego na budżetowej półce?

Qualcomm w serii Snapdragon 4 nie może pozwolić sobie na przechwałki w stylu „najpotężniejszy procesor dedykowany urządzeniom mobilnym w historii”. Na szczęście nie samymi wynikami w benchmarkach człowiek żyje, więc Amerykanie w nowym chipsecie obiecują zamiast tego poprawę pracy na baterii, łączność 5G oraz szansę na lepszą jakość zdjęć.

Sercem chipsetu Snapdragon 4 Gen 2 jest CPU Qualcomm Kryo oparte na ośmiu rdzeniach, które podkręcono z 2 na 2,2 GHz. Jest to pierwszy układ mobilny z tej serii, który wykonano w litografii 4 nm. Co ciekawe, A16 Bionic montowany w iPhone’ach z serii 14 powstaje w litografii 5 nm, co oznacza, że budowa budżetowego Snapdragona jest bardziej złożona od tej wykorzystanej przez Apple.

Oczywiście sama gęstość upakowanych półprzewodników nie oznacza jeszcze, że układ mobilny dedykowany niedrogim smartfonom pobije w benchmarkach iPhone’a 14 – tak dobrze to nie ma i raczej nie będzie.

Źródło: Qualcomm

SoC nowej generacji pozwoli, tak jak poprzednik, na obsługę ekranów o rozdzielczości Full HD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Zmian nie uświadczymy również w kwestiach ładowania baterii – układ mobilny obsługuje bowiem technologię Quick Charge 4+ która przy odpowiednio dobranych elementach może oferować naładowanie baterii do połowy w mniej niż 15 minut.

Procesor dla niedrogich smartfonów

Co się tyczy sekcji aparatów, nowy chipset umożliwi wprowadzenie EIS również na niższą półkę smartfonów. Oprócz tego zauważalnie poprawi się prędkość łapania ostrości przez autofocus czy redukcja rozmycia. Za pomocą MCTF (Multi Camera Temporal Filtering) materiały wideo kręcone smartfonem zyskają na szczegółowości.

Skoro mamy 2023 rok, to musiało się również znaleźć miejsce na AI. Sztuczna inteligencja zajmie się poprawianiem naszych fotografii, głównie tych wykonanych w słabych warunkach oświetleniowych. Ponadto smartfony będą mogły wykorzystać narzędzia SI do usuwania szumu w tle.

Brak zmian względem poprzednika zauważalny jest za to w kwestiach łączności. Qualcomm postawił na autorskie rozwiązanie w postaci systemu X61 5GB Modem-RF. Nie zabraknie więc 5G, Bluetooth w standardzie 5.2 i Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.

Jednym z pierwszych urządzeń dostępnych z nowym układem mobilnym ma być nowy smartfon z rodziny Redmi Note 12, który możliwe, że prędzej czy później pojawi się w Polsce, być może pod zmienioną nazwą. Niestety, na wspomniane w oficjalnej informacji prasowej urządzenia vivo nie ma co liczyć.