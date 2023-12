Smartfon POCO M6 to tani sposób na 5G. Jest jeden warunek

Technologia 5G gości w coraz tańszych urządzeniach. Ile jednak może kosztować budżetowy smartfon wyposażony w odpowiedni moduł pod koniec 2023 roku? POCO M6 udowadnia, że bardzo mało.

Smartfon na skromny budżet

Za wydajność w POCO M6 5G odpowiada układ mobilny MediaTek Dimensity 6100+. Producent oferuje szeroki, choć „niskopółkowy” zakres dostępnych wariantów RAM-u i pamięci wewnętrznej. Wśród dostępnych opcji jest 4, 6 i 8 GB RAM-u LPDDR4X oraz 128 lub 256 GB miejsca na dane w technologii UFS 2.2. Jeżeli użytkownik będzie potrzebował więcej przestrzeni na zdjęcia i aplikacji, może rozszerzyć pamięć wewnętrzną kartą microSD o maksymalnej pojemności 1 TB.

POCO M5 5G (Źródło: POCO)

Front urządzenia wypełnia 6,74-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+, maksymalnej częstotliwości odświeżania 90 Hz z próbkowaniem dotyku 180 Hz i szczytową jasnością 600 nitów. Panel chroni szkło Corning Gorilla Glass 3. Długą pracę z dala od ładowarki zapewnia akumulator o pojemności 5000 mAh. Jeżeli już POCO M6 5G będzie musiało widzieć się z kablem i ładowarką, to długość spotkania skraca wsparcie szybkiego ładowania o mocy 18 W.

Właściciel smartfona nie musi zastanawiać się, jaki obiektyw wybrać do zdjęcia – jest bowiem tylko jeden. Główny aparat charakteryzuje rozdzielczość 50 Mpix, przysłona f/1.8 i PDAF. Drugie oczko to natomiast czujnik głębi, którego nie wykorzystamy do robienia fotografii.

Zaplecze komunikacyjne, oprócz wspomnianego 5G, uzupełnia dual SIM, Bluetooth 5.3, Wi-Fi a/b/g/n/ac oraz GPS. Po wyjęciu z pudełka na właściciela czeka Android 13. Urządzenie waży 195 gramów i mierzy 168 x 78 x 8,19 milimetrów.

POCO M5 5G (Źródło: POCO/Flipkart)

Ile może kosztować smartfon z 5G?

Spostrzegawcze osoby zauważą, że POCO M6 5G to brat bliźniak innego smartfona Xiaomi, Redmi 13C 5G. Sprzedaż ruszy w Indiach 26 grudnia 2023 roku. Ceny M6 5G z pominięciem promocji operatora prezentują się podobnie do starszego o kilka dni brata:

4/128 GB za 10999 rupii (równowartość ~530 złotych),

6/128 GB za 12499 rupii (~600 złotych),

8/256 GB za 14499 rupii (~700 złotych)

Obecnie jednym z tańszych urządzeń w Polsce z 5G, które zadebiutowały w tym roku, jest POCO X5 5G za ~900 złotych. Gdyby POCO M6 5G pojawiło się w Polsce w cenie niewiele wyższej od indyjskiej, to mielibyśmy nowego lidera w kategorii „tanie 5G”.

Nie jest to wcale taki niemożliwy scenariusz – poprzednia generacja POCO M miała swoją premierę na polskim rynku rok temu. Skoro bariera 1000 złotych za 5G została już przekroczona, to może czas na, powiedzmy, 700 złotych?