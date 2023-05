Polska premiera POCO F5 i F5 Pro. Prędkość i moc w niewygórowanej cenie

Xiaomi zaliczyło wczoraj ogromną wpadkę – przedpremierowo ujawniło wszystkie informacje na temat nowych smartfonów z serii POCO F5. Dziś producent oficjalnie zaprezentował dwa modele z tej rodziny i podał informacje na temat ich cen w Polsce. Oczywiście nie zabrakło atrakcyjnej promocji na start!

F5 na klawiaturze

Skojarzenie z klawiszem funkcyjnym, służącym do odświeżenia okna przeglądarki czy folderu, nie jest aż tak przypadkowe, jakby mogło się wydawać. Choć tył POCO F5 utracił wysepkę na rzecz trzech niezależnie umiejscowionych aparatów, a krawędzie plecków zostały lekko zaokrąglone, to miejscami widać mocne podobieństwa do POCO F4.

POCO F5 (źródło: Xiaomi)

Podobnie jak u poprzednika, model F5 korzysta z 6,67-calowego wyświetlacza o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Próbkowanie dotyku spadło z 360 do 240 Hz, a maksymalna jasność z 1300 nitów do 1000 (w trybie wysokiej jasności). Producent wspomina za to o technologii Flow AMOLED, przyciemnianiu PWM 1920 Hz i szeregu „usprawniaczy” obrazu, takich jak tryb czytania, wsparcie dla Dolby Vision, palety kolorów DCI-P3 i HDR10+ czy, z bardziej fizycznych elementów, obecności szkła Corning Gorilla Glass 5.

Po wykorzystaniu przez dwie generacje z rzędu układu mobilnego Snapdragon 870, POCO F5 stawia coś nowszego, choć sięga przy tym o półkę niżej. Mamy zatem Snapdragona 7+ Gen 2, wykonanego w litografii 4 nm. To ośmiordzeniowa konstrukcja z silnym rdzeniem Cortex-X2 (taktowanie do 2,91 GHz), trzema rdzeniami A710 (do 2,49 GHz) i czterema A510 (do 1,8 GHz). Wspomaga ją GPU Adreno oraz RAM LPDDR5 i pamięć wewnętrzna w standardzie UFS 3.1. Dzięki Dynamic RAM Expansion 3.0 pamięć operacyjna może zostać wirtualnie rozszerzona o dodatkowe gigabajty kosztem pamięci flash (do 7 GB „wirtualnego RAM”).

POCO F5 (źródło: Xiaomi)

Wracając na tył, znowu możemy przeżyć małe déjà vu. Komplet aparatów, choć nie jest już częścią „wyspiarskiego” krajobrazu, nie uległ większym transformacjom. Główny aparat to matryca 64 Mpix z przysłoną f/1.79 i technologią łączenia czterech pikseli w jeden o wielkości 1,4 μm oraz optyczną stabilizacją obrazu. Ultraszerokokątny sensor 8 Mpix oferuje szerokość pola widzenia 119∘ i przysłonę f/2.2. Makro to wciąż skromne 2 Mpix i f/2.4. Maksymalna rozdzielczość nagrywania z głównego oczka to 4K w 30 kl./s (poprzednik oferował 60 kl./s). Skromniej jest za to z przodu – zamiast 20 Mpix mamy 16 Mpix aparat do selfie z przysłoną f/2.45 i nagrywaniem w rozdzielczości 1080p i 60 kl./s.

Choć wymiarowo mamy do czynienia z delikatnie mniejszą konstrukcją (POCO F5 ma wymiary 161,11×74,95×7,9 mm i waży 181 gramów), to akumulator „urósł” z 4500 mAh do 5000 mAh. Moc ładowania wynosi 67 W. Ponadto nie zabrakło najważniejszych modułów komunikacyjnych – jest Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, a nawet emiter podczerwieni. Materiały audio wybrzmią z obudowy dzięki głośnikom stereo z certyfikatem Dolby Atmos oraz Hi-Res Audio (Wireless). Część z Was pewnie zaskoczy fakt, że POCO F4 nie miał gniazda minijack 3,5 mm, a w POCO F5 znajdziemy je na górnej ramce urządzenia. Czytnik linii papilarnych umieszczono zaś na bocznej krawędzi w klawiszu zasilania.

POCO F5 Pro – powrót do starego przydomka

POCO w mocniejszych modelach w serii F3 i F4 postawiło na wykorzystanie przydomka GT. Były to sprzęty mocniejsze od edycji podstawowej i oferowały funkcje przydatne graczom, takie jak dodatkowe fizyczne przyciski. Firma postanowiła jednak wrócić do dopisku „Pro”, wysyłając nazewnictwo GT na urlop – przynajmniej odczuwam mniejszą potrzebę opisywania różnic pomiędzy F5 Pro a F4 GT.

Za pracę w POCO F5 Pro odpowiada układ mobilny Snapdragon 8+ Gen 1, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Do obudowy wrzucono jeszcze RAM LPDDR5 oraz pamięć wewnętrzną UFS 3.1. Temperatury fizycznie kontrolować ma technologia LiquidCool 2.0, na którą składa się m.in. komora parowa o powierzchni 5000 mm2 i wysokowydajny grafit nowej generacji o łącznej powierzchni 6933mm².

POCO F5 Pro (źródło: Xiaomi)

Podobnie jak w wariancie podstawowym – nie zabrakło opcji rozszerzania pamięci operacyjnej dzięki Dynamic RAM Expansion 3.0. Dodatkowo na pokładzie urządzenia pracuje FEAS 2.2, który optymalizuje wykorzystanie mocy przez smartfon w trakcie gry. Dzięki temu gry działają stabilniej, a liczba klatek nieznacznie rośnie.

POCO F5 Pro stawia na tę samą przekątną ekranu, co model bez „Pro” w nazwie, tj. 6,67 cala. Nie zmieniła się również częstotliwość odświeżania obrazu (120 Hz), a wsparcie dla Dolby Vision, HDR 10+ i pokrycie 100% barw DCI-P3 z kontrastem 5000000:1 widnieje w obu specyfikacjach. Czym zatem może pochwalić się F5 Pro? Wyższą jasnością szczytową (1400 nitów) oraz rozdzielczością WQHD (3200×1440 pikseli).

POCO F5 Pro nie zaskoczy Was również aparatami względem podstawowego modelu. Zauważalne na papierze różnice to przede wszystkim możliwość nagrywania wideo w trybie AI 8K i 120-stopniowy kąt widzenia przez soczewkę ultraszerokokątną (o 1° więcej od zwykłego F5). POCO F5 Pro po wyjęciu z pudełka przywita Was też Androidem 13 z nakładką MIUI 14, ekranowym czytnikiem linii papilarnych, podwójnymi głośnikami z Dolby Atmos i Hi-Res Audio (w tym Hi-Res Audio Wireless), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC oraz silnikiem liniowym osi X.

POCO F5 Pro ma na pokładzie również akumulator o pojemności 5160 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 67 W oraz indukcyjnie z mocą 30 W. Smartfon ma wymiary 162,78×75,44×8,59 mm i waży 204 gramy.

Seria F5 nie zrujnuje Waszego portfela

Jedno trzeba przyznać POCO – choć nowe modele F5 i F5 Pro jawią się jako delikatna ewolucja, to tak samo łagodnie postąpiono z cenami. F5 dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: białej z „lodową” teksturą, niebieskiej i czarnej, natomiast F5 Pro w dwóch wariantach – czarnym i białym.

POCO F5 będzie można nabyć w Polsce w konfiguracji z 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci za 2399 złotych, natomiast POCO F5 Pro w wersji 12/256 GB za 2799 złotych. Producent oczywiście przygotował promocję na start, dzięki której od 9 do 12 maja 2023 roku oba modele kupicie w obniżonych cenach: POCO F5 za 2199 złotych, a F5 Pro za 2499 złotych, czyli odpowiednio o 200 i 300 złotych taniej.

Smartfony w obniżonych cenach będą dostępne na stronach mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl, mi.com oraz w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Techwish i x-kom.