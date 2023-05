Premiera Huawei Nova 11i w Polsce. Średniak, który może się podobać

O Huawei Nova 11i informowaliśmy Was całkiem niedawno, ponieważ trafił on na afrykański rynek i, chociaż nieoficjalne informacje sugerowały, że podzespoły jego polskiej wersji mogą się nieco różnić, to jednak komunikat prasowy producenta, dotyczący premiery tego urządzenia, nie pozostawia złudzeń.

Producent wyposażył Huawei Nova 11i w 6,8-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+ (2388 x 1080 pikseli), częstotliwości odświeżania 90 Hz oraz próbkowaniu dotyku na poziomie 270 Hz. Pod maską smartfona znalazł się procesor Snapdragon 680, który jest wspierany przez 8 GB RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Główny aparat to 48 Mpix sensor z przysłoną f/1.8, który współpracuje z 2 Mpix jednostką do pomiaru głębi ostrości. Za pomocą aparatu głównego użytkownicy będą mogli nagrywać filmy w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

Huawei Nova 11 – czarny (źródło: materiały prasowe producenta)

Chociaż te parametry nie są imponujące, to jednak producent chwali się funkcją Super Night Shot 2.0, która ma pozwolić tworzyć jasne i wyraźne zdjęcia przy słabym oświetleniu. Z kolei nad ekranem Huawei umieścił 16 Mpix aparat do selfie, który oferuje m.in. algorytmy służące do „upiększania” podczas robienia zdjęcia.

Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 40 W. Według producenta pozwoli to naładować baterię od 0 do 60% w 30 minut.

Smartfon jest dostępny w dwóch kolorach – czarnym oraz miętowym. Jego wymiary to 164,6 x 75,55 x 8,55 mm, a waga wynosi 193 g. Chociaż jego specyfikacja nie jest powalająca, to jednak może przyciągnąć wielu klientów ze względu na swój ciekawy design. Nova 11i ma także jedynie lekko zaokrąglone krawędzie boczne, co dodatkowo pozytywnie wpływa na jego design. Warto dodać, że w przycisku na prawej krawędzi znalazł się czytnik linii papilarnych.

Huawei Nova 11 – miętowy (źródło: materiały prasowe producenta)

Rekomendowana cena Huawei Nova 11i wynosi 1299 złotych, jednak do 4 czerwca będzie można kupić go o 100 złotych taniej. Osoby, które zdecydują się na zakup w oficjalnych sklepie producenta, mogą liczyć na dodatkową obniżkę o wartości 50 złotych za zapisanie się na newsletter, a także możliwość zakupu sprzętu na 20 rat RRSO 0%.