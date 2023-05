Elektryczne Volvo EX30 zapowiedziane. To może być prawdziwy hit

Nowe, w pełni elektryczne Volvo EX30 ma spore szanse stać się sporym hitem sprzedażowym. Otóż ma być ono niewielkim SUV-em z prawdopodobnie przyjemnym dla oka designem. Premiera tego modelu już niebawem.

Elektryczna ofensywa Volvo już się rozpoczęła

Szwedzi zamierzają od 2030 roku oferować wyłącznie elektryczne samochody. W portfolio nie znajdziemy już silników spalinowych. Owszem, firma ma jeszcze kilka lat na przeprowadzenie i dokończenie elektrycznej rewolucji, ale już teraz wyraźnie stawia na elektryfikację. Volvo obecnie sprzedaje samochody elektryczne, hybrydy plug-in oraz miękkie hybrydy. Wśród modeli w pełni elektrycznych mamy XC40, C40, a w drodze jest nowoczesne i skomputeryzowane do granic możliwości EX90.

W pełni elektryczny model EX90 (fot. Volvo)

Wspomniane EX90 można nazwać komputerem na kołach, a zastosowane w nim technologie zdecydowanie robią wrażenie. Tylko że będzie to duży i drogi SUV, na który będą mogli pozwolić sobie nieliczni. Ponadto niekoniecznie okaże się on dobrym wyborem, gdy ktoś szuka auta przede wszystkim do jazdy na krótkich dystansach, szczególnie w mieście. Tutaj lepszym powinno być Volvo EX30, czyli kolejny model z nowej linii producenta.

Volvo EX30 zapowiedziane, premiera już niebawem

Co ciekawe, Szwedzi z wykorzystaniem EX30 zamierzają zdobyć serca młodych kierowców. Celują m.in. w generację Z i osoby, które poszukują swojego pierwszego auta. Mówi się nawet o 18- i 19-latkach. Może to zapowiadać szczyptę sportowego charakteru w elektrycznym, niewielkim SUV-ie. Nie oznacza to jednak, że odbiorcami mają być wyłącznie najmłodsi kierowcy, bowiem EX30 może być równie dobrym wyborem dla wszystkich, którzy poszukują auta do miasta lub po prostu codziennego użytkowania (np. dojazdy do pracy lub na zakupy).

Volvo EX30 może znaleźć się pod modelami XC40/C40 w ofercie producenta, ale nie jest to jeszcze pewne. Nie znamy oficjalnej ceny, lecz samochód podobno ma być całkiem dobrze wyceniony. Niską cenę zapowiada też chęć dotarcia do młodych kierowców. Można spodziewać się designu czerpiącego sporo z EX90, ale – jak już napisałem – z bardziej sportowym charakterem.

Na pokładzie, jak w każdym nowym samochodzie szwedzkiej firmy, znajdzie się Android Automotive. Otrzymamy więc dostęp do Map Google, Asystenta Google, YouTube Music, Waze, a także aplikacji firm trzecich – np. Spotify.

Nowy, elektryczny model zostanie pokazany już 7 czerwca 2023 roku. Śmiem twierdzić, że spotka się on z dobrym przyjęciem, co pozytywnie przełoży się na sprzedaż. Niewykluczone, że będzie to jeden z chętniej kupowanych samochodów ze Szwecji.