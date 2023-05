POCO F5 i F5 Pro oficjalnie! (dzień przed oficjalną premierą)

Pierwsze, co przychodzi na myśl w tej chwili, to pytanie: co tu się…?! Globalna premiera POCO F5 i F5 Pro zaplanowana jest dopiero na 9 maja 2023 roku, a tymczasem oba smartfony już dziś pojawiły się na stronie Xiaomi!

Specyfikacja POCO F5

Sercem tego smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 2,91 GHz (4 nm), który potrafi wykręcić w AnTuTu blisko milion punktów. Aby uniknąć zjawiska throttlingu, producent zastosował system LiquidCool Technology 2.0, na który składają się miedziana komora parowa o powierzchni 3725 mm2 i arkusze grafitu o łącznej powierzchni 10000 mm2.

Wysoką wydajność, oprócz procesora, zapewnią również pamięci RAM LPDDR5 (do 12 GB) i flash UFS 3.1 (do 256 GB). Do tego Xiaomi zastosowało technologię Dynamic RAM Expansion 3.0, dzięki której można zyskać nawet 7 dodatkowych GB pamięci operacyjnej (kosztem pamięci flash). Smartfon zasil akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo (przez USB-C) z mocą 67 W.

Na pokładzie POCO F5 znajduje się też płaski wyświetlacz Flow AMOLED o przekątnej 6,67 cala, który zajmuje 93,4% powierzchni panelu przedniego (screen-to-body ratio), dzięki temu, że górna ramka ma szerokość 1,95 mm, boczne po 1,42 mm, a dolna 2,22 mm. Ponadto ekran cechuje się współczynnikiem kontrastu 5000000:1 i osiąga jasność szczytową/HBM na poziomie 1000 nitów, a do tego może odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz i zapewnia wsparcie dla 100% palety DCI-P3 oraz technologii Dolby Vision i HDR10+.

źródło: Xiaomi

Smartfon odda swoim właścicielom do dyspozycji też 16 Mpix (f/2.45) aparat na przodzie i trzy aparaty na tyle: 64 Mpix (f/1.79) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 119° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro, a także głośniki stereo z Dolby Atmos i Hi-Res Audio (jest również certyfikat Hi-Res Audio Wireless), emiter podczerwieni, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduły Bluetooth 5.3 i NFC, WiFi 6, dual SIM, silnik liniowy osi X i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

POCO F5 fabrycznie pracuje na systemie Android z MIUI 14 for POCO, ma wymiary 161,11×74,95×7,9 mm, waży 181 gramów i będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i niebieskiej.

źródło: Xiaomi

Specyfikacja POCO F5 Pro

Na pokładzie tego smartfona znajduje się ex-flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) wraz z komorą parową o powierzchni 5000mm² i wysokowydajnym grafitem nowej generacji o łącznej powierzchni 6933mm². W tym modelu Xiaomi również zastosowało pamięci RAM LPDDR5 (do 12 GB) i UFS 3.1 (do 512 GB) oraz technologię Dynamic RAM Expansion 3.0, dzięki której można zyskać do 7 GB dodatkowego RAM.

POCO F5 Pro zaoferuje Wam też wyświetlacz Flow AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości WQHD+ 3200×1440 pikseli (526 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, wsparciem dla technologii Dolby Vision i HDR10+, obsługą 100% DCI-P3 i współczynnikiem kontrastu 5000000:1 oraz jasnością szczytową na poziomie 1400 nitów.

źródło: Xiaomi

Mocną stroną POCO F5 Pro jest też akumulator o pojemności 5160 mAh, bowiem można go ładować zarówno przewodowo w mocą 67 W (przez USB-C), jak i indukcyjnie z mocą 30 W (do 50% w 32 minuty). Ponadto smartfon oferuje podobny zestaw aparatów jak POCO F5, jednak z tą różnicą, że w modelu z dopiskiem „Pro” w głównym zastosowano dodatkowo optyczną stabilizację obrazu, a ten z obiektywem ultraszerokokątnym ma nieco większy kąt widzenia – 120°.

Do tego na pokładzie POCO F5 Pro znajdują się m.in. ekranowy czytnik linii papilarnych, podwójne głośniki z Dolby Atmos i Hi-Res Audio (jest też Hi-Res Audio Wireless), WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC i silnik liniowy osi X. Smartfon fabrycznie pracuje na systemie Android z MIUI 14 for POCO, ma wymiary 162,78×75,44×8,59 mm, waży 204 gramy i będzie dostępny w tylko dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej.

źródło: Xiaomi

Cena

Na stronie Xiaomi nie ma informacji na temat cen. Branżowy informator, Sudhanshu Ambhore, podaje jednak nieoficjalnie, ile mają kosztować w Europie nowe smartfony chińskiego giganta:

POCO F5 8/256 GB – 429 euro (równowartość ~1965 złotych), 12/256 GB – 479 euro (~2190 złotych),

POCO F5 Pro 8/256 GB – 579 euro (~2650 złotych), 12/256 GB – 629 euro (~2880 złotych).



Oba smartfony początkowo będzie można kupić w niższych cenach: