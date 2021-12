Plus zwróci Ci kasę na święta, jeśli kupisz jeden z tych sprzętów

Cashback mile widziany. Szczególnie na święta, w końcu każde pieniądze się przydadzą na Boże Narodzenie 2021. Klienci sieci Plus, którzy kupią wybrane urządzenia, będą mogli odzyskać nawet 200 złotych w gotówce. W sam raz, żeby kupić prezenty dla najbliższych.

Promocja Plus na Boże Narodzenie 2021 – nawet 200 złotych zwrotu w gotówce

Klienci sieci Plus mogą korzystać ze świątecznej oferty już od blisko miesiąca. Operator nieustannie jednak zaskakuje, ponieważ już po raz kolejny ogłasza, że lista urządzeń, po zakupie których można otrzymać zwrot pieniędzy w gotówce, została wydłużona o kolejne sprzęty. Co ważne, tym razem są to nie tylko smartfony, ale też smartwatche, a nawet i telewizor!

Wysokość zwrotu zależy od wybranego urządzenia. Plus zwróci klientom 100 złotych, jeżeli wybiorą:

Wszystkie wymienione powyżej urządzenia dostępne są już od złotówki na start i w przystępnych ratach – na przykład POCO M3 Pro 5G w 36 ratach po 28 złotych każda.

Na dwukrotnie wyższy zwrot, tj. 200 złotych, mogą natomiast liczyć klienci, którzy wybiorą:

W tym przypadku klienci również mają możliwość rozłożyć spłatę na przystępne raty – na przykład telewizor Xiaomi TV P1 55″ mogą spłacić w 36 ratach po 59 złotych każda (+ 199 złotych na start), a smartfon Samsung Galaxy A52s 5G w takiej samej liczbie rat po 53 złote co miesiąc.

Na święta można wyciągnąć jeszcze więcej pieniędzy od Plusa

Klienci mogą jednak odzyskać pieniądze nie tylko za zakup wybranych urządzeń (nawet do 400 złotych), ale też jako bonus za podpisanie umowy z operatorem – za każdy numer 100 złotych, bez względu na to, czy jest to nowa umowa (również wraz z przeniesieniem numeru z innej sieci), czy aneks do obecnej.

Klienci sieci Plus mogą odebrać zwrot w gotówce z bankomatów sieci Euronet.