Xiaomi zapowiedziało całkowicie nową serię telewizorów Xiaomi Mi TV P1. Lada chwila będzie można je kupić w Polsce

Spodziewaliśmy się, że polski oddział Xiaomi zapowie dziś w Polsce smartfony Mi 11 Ultra, Mi 11i oraz Mi 11 Lite i Mi 11 Lite 5G, a także opaskę Mi Smart Band 6. Zaanonsowanie nowej serii telewizorów było jednak dla nas całkowitą niespodzianką! Poznajcie rodzinę Mi TV P1.

Nowa seria telewizorów Xiaomi Mi TV P1

Producent chwali się, że telewizory, wchodzące w skład serii Mi TV P1, oferują „ekran niemal pozbawiony ramek” i na udostępnionych przed producenta grafikach rzeczywiście wyświetlacz wydaje się być bezramkowy. Klienci dostaną do wyboru trzy rozmiary: 43 cali, 50 cali i 55 cali.

Jak przystało na wysokiej jakości telewizory, zaanonsowane dziś modele z linii Mi TV P1 zostały wyposażone w ekrany o rozdzielczości 4K z Dolby Vision, MEMC i obsługą formatu HDR10/HDR10+. Ponadto doznania podczas oglądania wzmocnią również podwójne głośniki o mocy 10 W z Dolby Audio i DTS-HD.

źródło: Xiaomi

Xiaomi Mi TV P1 pracują pod kontrolą systemu Android TV 10. Daje on m.in. możliwość korzystania z Asystenta Google, za pośrednictwem którego można sterować podłączonymi urządzeniami AIoT, na przykład zlecić mu zmianę światła czy włączenie oczyszczacza powietrza.

Co istotne, użytkownik będzie mógł wydawać polecenia Asystentowi Google zarówno z poziomu pilota, jak i bezpośrednio do telewizora, ponieważ zapewnia on zasięg do 3 metrów. Dla osób, które chcą zadbać o swoją prywatność, umieszczono fizyczny przycisk wyciszenia mikrofonu pod dolną ramką Mi TV P1.

źródło: Xiaomi

Najnowsze telewizory z serii Mi TV P1 oferują również obsługę łączności WiFi 2,4 GHz i 5 GHz oraz Bluetooth 5.0, a także złącza 2x USB, 3x HDMI (w tym 1x HDMI ARC) i internetowe Ethernet 100 Mbit/s. Ponadto użytkownicy będą mogli korzystać z technologii przesyłania obrazu Chromecast i Miracast.

Przy okazji producent zapowiedział też Xiaomi Mi TV P1 32″. Model ten zaoferuje bezramkowy ekran HD 1366×768 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością 60 Hz, dwa głośniki o mocy 5 W każdy i będzie pracował pod kontrolą systemu Android TV 9. Xiaomi dołączy do niego pilot Bluetooth 360°.

Wszystkie telewizory Xiaomi Mi TV P1 trafią do sprzedaży w Polsce w maju 2021 roku. Ceny na tę chwilę nie są jeszcze znane.